Ulises de la Torre revela detalles sobre el distanciamiento con su hermano Arath

Ulises de la Torre sí tiene contacto con sus sobrinos, pero se mantiene alejado de su hermano Arath de la Torre

Una de las relaciones familiares más polémicas de la televisión, es sin duda la de los hermanos de la Torre. Pues, aunque el actor y presentador Arath de la Torre ha sacado a la luz información sobre la ‘difícil relación con su hermano, Ulises de la Torre ha sido más reservado sobre la situación.

Sin embargo, con ‘mucho amor’ y respeto, Ulises de la Torre reveló detalles sobre el distanciamiento con su hermano Arath.

Ulises de la Torre respeta la decisión de su hermano por mantenerse alejados

Ulises de la Torre fue captado minutos antes de abordar un avión con destino a Acapulco. Ante las cámaras de Eden Dorantes, el conductor habló sobre el regreso a la normalidad luego de la pandemia, y sobre la relación que lleva con su esposa e hijos.

Como un tema a colación, Ulises de la Torre fue cuestionado sobre los rumores de una reconciliación con su hermano . Al respecto reveló que, por ‘decisión’ del propio Arath de la Torre, el distanciamiento entre ellos se ha mantenido por años.

"Es una decisión que él trae y yo la respeto mucho. No es algo grave ni me ha hecho daño ni le he hecho daño, simple y sencillamente él está en esa postura." Ulises de la Torre

Asimismo, Ulises de la Torre reafirmó su disposición para mejorar la relación con su hermano Arath; además, dijo desearle el mayor de los éxitos para sus próximos proyectos en puerta.

"Él está en su rollo, yo siempre lo he dicho que le vaya muy bien. Las puertas de mi corazón y de mis brazos siempre están abiertas, de mi familia sobre todo, de mi casa." Ulises de la Torre

Ulises de la Torre sí mantiene buena comunicación con sus sobrinos

Pese a que los hermanos de la Torre han remarcado lo ‘difícil’ e ‘intermitente’ que ha resultado su relación durante años, Ulises de la Torre aclaró que la relación con sus sobrinos no ha sido afectada .

"No nos frecuentamos porque él tiene muchas actividades, y por la situación él se está protegiendo, pero yo sí habló con mis sobrinos en sus cumpleaños, el Día del niño, las navidades y eso, pero sé que son unos niñazos." Ulises de la Torre

Cabe destacar que, durante una entrevista con Yordi Rosado, Arath de la Torre reconoció que “tiene mucho tiempo” sin saber de su hermano. No obstante, se sinceró sobre el gran amor que siente por Ulises.