Tony Balardi -de 70 años de edad- reveló la verdad detrás de su pelea viral con Oscar Burgos a 9 meses de lo ocurrido en el programa ‘Menos Serio que Snserio’.

A inicios del 2025 se viralizó la pelea a golpes entre Tony Balardi y Oscar Burgos; incluso, el comediante fue cuestionado si demandaría al conductor por el golpe que le dio en el rostro.

Tony Balardi destapa la verdad detrás de la pelea con Oscar Burgos

Oscar Burgos invitó a Tony Balardi a su programa y durante la entrevista, el conductor regiomontano le preguntó: “¿Serás mejor cantante de lo que eres de comediante?“.

Tony Balardi respondió: “Soy mejor como tu marido” y fue cuando Oscar Burgos -de 67 años de edad- se paró agresivamente a retar a golpes al comediante, terminando todo en un puñetazo en la cara.

Tony Balardi (@balarditony / Instagram)

A 9 meses de la “pelea”, Tony Balardi fue cuestionado sobre si la pelea había sido verdadera.

Tony Balardi respondió que la pelea había sido “armada”, pues se organizó con Oscar Burgos para actuar el golpe.

“Fue totalmente actuado, porque él me dijo: ‘Oye, te voy a pegar, pero no te vaya a lastimar’ y yo le dije, ‘no, tú tírame el golpe’.” Tony Balardi

El comediante mencionó que también es actor y por eso sabe cómo debe actuar los golpes, por lo que le propuso a Oscar Burgos que le tirara el golpe en la cara.

“Tírame el golpe en la cara, yo soy actor y he hecho muchas cosas así, me he entrenado (...) me lo tiró con ganas, doy la vuelta y caigo, pero es actuación” Tony Balardi

Tony Balardi aceptó que la supuesta pelea dividió opiniones en redes sociales, pues hay quienes reclamaron a Oscar Burgos por golpearlo y otros celebraron el momento.

Oscar Burgos golpea a Tony Balardi en SNserio (especial)

Así fue la supuesta pelea entre Oscar Burgos y Tony Balardi

La pelea entre Oscar Burgos y Tony Balardi ocurrió en el programa ‘Menos Serio que Snserio’.

Tony Balardi le gritó a Oscar Burgos: “A mí me vales madres güey”, lo empujó y Óscar Burgos le tiró un golpe en la cara.

Al final, Óscar Burgos le dio un beso en la mejilla a Tony Balardi y confirmaron que todo había sido una broma.