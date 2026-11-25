Momentos de angustia vivieron Toño Mauri y su familia. El actor mexicano de 62 años estuvo hospitalizado durante seis días a causa de una neumonía.

La gravedad de su estado era tal que, en algún momento, Toño Mauri creyó que lo acechaba la muerte. Ante la incertidumbre de su destino solicitó que el padre Adam, amigo cercano de la familia, le diera la unción de los enfermos.

Entró un padre muy amigo mío, el padre Adam, a darme la unción, porque la unción, nunca sabes los alcances que tiene la unción. Toño Mauri

Toño Mauri recibió la unción de los enfermos en el hospital

En declaraciones para Ventaneando, Toño Mauri explicó que el sacramento cristiano es un recordatorio de la fe inquebrantable que lo ha acompañado a lo largo de su vida.

Incluso, recordó que la unción lo salvó tras encontrarse en estado de coma luego de contagiarse de Covid-19 en junio de 2020.

La unción cura a las personas. En mi caso, cuando yo estuve en coma, acuérdate el caso que yo tuve, que cuando me pusieron la unción empecé a mejorar y pues gracias a Dios aquí estoy esperando ya este nuevo año para arrancar. Toño Mauri

Toño Mauri revela que un hongo se alojó en su pulmón (Michelle Rojas / SDPnoticias)

Consciente de que no goza de una salud plena desde hace varios años, calificó este capítulo de su vida como un llamado de atención ya que, por su condición, debe permanecer alerta ante cualquier complicación.

Durante la pandemia por Coronavirus, Toño Mauri se sometió a un trasplante doble de pulmón, posteriormente pescó un hongo, el cual le desarrolló una complicada neumonía.

¿Cuál es el estado de salud de Toño Mauri?

El sistema inmunológico de Toño Mauri permanece debilitado a causa de los medicamentos inmunosupresores que debe tomar después del trasplante doble de pulmón que recibió.

Aunque cualquier infección representa un riesgo importante, el actor se dice agradecido por tener vida.

Tiene motivos de peso para cerrar el 2026 con una sonrisa. Recientemente, su familia sumó dos nuevos integrantes: Nicolás, tercer hijo de su hija Carla, y Caterina, la primera bebé de su hijo Toño.