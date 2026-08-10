Han pasado 6 años del trasplante de pulmón de Toño Mauri, quien insiste en conocer a la familia de su donador para poderles agradecer.

Toño Mauri se sometió a un doble trasplante de pulmón en 2020 tras contraer Covid-19 y estuvo hospitalizado por 8 meses, cuatro de ellos en coma.

Toño Mauri quiere conocer a la familia de su donador

La recuperación de Toño Mauri fue lenta y tras salir de su crisis de salud hizo una petición al hospital donde le realizaron el trasplante: quería conocer a la familia de quien le donó el pulmón.

Toño Muri contó a De Primera Mano que su donador tenía 28 años y salvó a ocho personas con sus órganos.

Toño Mauri (Agencia México)

El actor contó que le gustaría saber más sobre su donante, pero eso no será posible, ya que el hospital mantendrá confidencial esta información.

“Hasta la fecha no he podido tener esa experiencia de conocer a su familia, de que su familia sepa quién tiene ese órgano”, mencionó Toño Mauri.

Toño Mauri revela que cada año le envía una carta a la familia del donante, pero hasta el momento no ha recibido respuesta.

“No pierdo la esperanza de que algún día este duelo que esta familia está pasando se convierta en una realidad y que me busquen”, dice Toño Mauri.

Toño Mauri quiere hacer un libro y una película para concientizar sobre la donación de órgano

A pesar de su larga trayectoria, Toño Mauri descarta regresar a la actuación y actualmente trabaja en la creación de un libro donde hablará de su experiencia.

Toño Mauri también quiere dirigir una película donde se hable de la importancia de la donación de órganos.

Por lo pronto, el actor está enfocado en la productora que fundó con su hijo Toño Mauri Jr.