El actor Toño Mauri estuvo hospitalizado durante casi una semana a causa de una fuerte neumonía, la cual fue controlada oportunamente por el personal médico.

Esta complicación médica se originó por una bacteria inactiva en sus pulmones que contrajo tras consumir agua contaminada años atrás. Debido a su condición de paciente trasplantado, su sistema inmunológico debilitado lo hace sumamente vulnerable a este tipo de infecciones respiratorias.

“Estuve seis días, estuve una semana completa, que para mí cada vez que entro al hospital es una odisea, porque me empiezan a venir obviamente los recuerdos de todo lo que ha pasado, entonces mi cuerpo, pues ya tiene ese trauma. Desde que me ponen el suero, desde que me ponen los antibióticos, pues yo empiezo a reaccionar de otra manera” Toño Mauri

A pesar de los traumas emocionales que le provoca regresar al hospital, Toño Mauri se encuentra feliz y agradecido junto a su familia a casi seis años de su doble trasplante de pulmón.

Toño Mauri revela cuál es su estado de salud tras ser hospitalizado por una bacteria

En entrevista para Sale el Sol, Toño Mauri explicó que su reciente neumonía fue provocada por una bacteria que permanecía alojada e inactiva en sus pulmones, la cual adquirió originalmente tras consumir agua contaminada hace aproximadamente dos años y medio.

Toño Mauri (@antonio.mauri / Instagram)

Confesó que volver a ingresar a un hospital se convierte en una “odisea”, ya que de inmediato le reviven los recuerdos de las graves complicaciones de salud que ha superado.

Explicó que su cuerpo “ya tiene ese trauma”, por lo que desde el momento en que le colocan el suero y los antibióticos, su organismo comienza a reaccionar de forma distinta ante el pánico y el estrés.

Toño Mauri detalló que, tras un tratamiento previo de casi un año, el microorganismo se logra controlar pero no desaparece por completo; se queda “dormido” y puede volver a despertar ante cualquier bajón en el sistema inmune.

“A mí hace dos años y medio fue cuando me lo detectaron por primera vez, fue un tratamiento muy largo, duró un año todo el tratamiento y de alguna manera se erradica, pero no se muere, es un hongo, una bacteria que se queda ahí dormida y puede volver a despertar, que fue el caso de ahorita” Toño Mauri

Debido a su doble trasplante de pulmón, debe tomar inmunodepresores para evitar que su cuerpo rechace el órgano.

“Para todos los que tenemos un trasplante, alguna gripa, para nosotros es una pulmonía” Toño Mauri

Al tener las defensas bajas por indicación médica, es considerablemente más susceptible a que un hongo o bacteria cause neumonías o complicaciones serias.

“Las personas que estamos inmunocomprometidas y tenemos que tener siempre las defensas muy abajo, somos más susceptibles a tomar esas bacterias, estos hongos” Toño Mauri

Toño Mauri aclaró que permaneció seis días internado, pero la neumonía fue detectada a tiempo por el equipo médico, permitiéndole superar el cuadro de salud y regresar a casa para disfrutar a su familia.

“Lo detectamos a tiempo, pero sí llegué ya con neumonía al hospital, tú sabes que la neumonía es lo más peligroso para nosotros, pero los doctores muy bien, la verdad es que, bueno, y obviamente Dios que no me suelta, no, la verdad es que me quieren mucho porque ya van varias” Toño Mauri

A casi 6 años de su doble trasplante de pulmón, Toño Mauri está agradecido con la vida

Pese a este problema de salud, Toño Mauri compartió que actualmente se siente sumamente feliz, pleno y profundamente agradecido con la vida y con Dios.

Expresó una enorme alegría por el reciente nacimiento de su tercer nieto en Miami y la llegada de su cuarto nieto (hijo de su hijo Toño y su nuera Andrea).

“Y aquí estoy, mira, feliz, la verdad ya estoy muy contento con mi familia, acaba de nacer mi tercer nieto allá en Miami y ahora viene mi cuarto nieto, ya unos días, hijo de Toño y de Andrea, así que, ¿qué más puedo pedir?, ¿qué le pido más a la vida?” Toño Mauri

Destacó que el 15 de diciembre cumplirá seis años de haber recibido su doble trasplante de pulmón. Calificó este aniversario como una bendición y un verdadero “regalo de Dios” tras todo el proceso por el que ha atravesado.

“Salud en general está muy bien, en diciembre, el 15 de este mes cumplo 6 años de mi trasplante y pues imagínate, para mí poder decir que cumplir seis años, pues la verdad es una bendición, una bendición, un regalo de vida, un regalo de Dios” Toño Mauri

Toño Mauri (Agencia México)

Explicó que ahora valora enormemente cada año de vida. Por esa razón, prefiere conmemorar sus fechas especiales mediante reuniones íntimas junto a sus personas más cercanas y su familia, en lugar de celebrar con grandes festejos.

“Trato de hacer lo que más puedo porque ahora sí cada año lo valoro muchísimo y más que fiesta y más que una cosa más grande, procuro estar con las personas más cercanas, que sobre todo que son mi familia antes que nada” Toño Mauri

Aseguró que, una vez superada la neumonía y tras ser dado de alta del hospital, en términos generales se encuentra en muy buen estado de salud y manteniendo siempre una actitud muy positiva.