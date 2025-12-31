Tom Hiddleston -de 44 años de edad- y Zawe Aston le dan la bienvenida a su segundo hijo; la noticia fue confirmada por el actor a la revista GQ.

El actor dio la noticia el pasado lunes 29 de diciembre, pero no reveló la fecha exacta del nacimiento de su segundo hijo.

Tom Hiddleston y Zawe Ashton son padres por segunda vez

Zawe Ashton -de 41 años de edad- y Tom Hiddleston son pareja desde 2019 y han mantenido su relación en privado, incluso no revelaron la fecha del nacimiento de su primer hijo.

Tom Hiddleston compartió a la revista GQ que su segundo hijo había nacido, por lo que se sospecha que nació a finales de 2025.

¿Quién es Zawe Ashton, la prometida de Tom Hiddleston? (Instagram @zawe)

El actor expresó que ser padre fue de las cosas más significativas de su vida.

Como era de esperarse, Tom Hiddleston y Zawe Ashton no dieron más detalles del nacimiento de su segundo hijo.

Tom Hiddleston y Zawe Ashton tuvieron a su primer hijo en octubre de 2022; aparentemente, la pareja tiene dos niñas.

Así se conocieron Tom Hiddleston y Zawe Ashton

Tom Hiddleston y Zawe Ashton se conocieron en 2019 mientras trabajaban en la obra ‘Betrayal’, donde interpretaban a una pareja.

La química entre ellos en el escenario traspasó la historia y comenzaron a salir.

La pareja hizo pública su relación en 2019, cuando acudieron juntos a los Premios Tony de 2021.

Confirmaron su relación en 2022 y anunciaron el nacimiento de su primer hijo; la pareja lleva cuatro años juntos y dos hijos.

Se desconoce si Tom Hiddleston y Zawe Ashton ya formalizaron su relación, ya que no han hablado públicamente sobre su noviazgo, pero trascendió que se había comprometido.