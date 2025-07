Un supuesto testigo aseguró que Florinda Meza quería tener todo el control sobre Chespirito, hasta en las entrevistas.

Esta actitud de Florinda Meza -de 76 años de edad- se habría dbidoa a que era “una mujer muy celosa, muy insegura”.

Una testigo de la relación de Florinda Meza y Roberto Gómez Bolaños aseguró que la actriz quería tener todo el control sobre Chespirito, hasta en entrevistas.

Fue María Luisa Valdés Doria -edad desconocida-, conocida como ‘Maguicha’, quién habló de la relación de Florinda Meza y Roberto Gómez, pareja a quién conoció a principios de los años 2000.

Y de acuerdo con con la periodista de Telediario, en esa época agendar un encuentro con ‘Chespirito’ era una tarea complicada.

Pero solo pora la fama del creador del ‘Chavo del Ocho’, sino porque se requería la autorización previa de su mujer.

Además, lapeiodista contó que durante su ceremonia civil en 2004, la actriz adoptó una actitud autoritaria excluyendo excluir a antiguos miembros del elenco como:

La conducta de Florinda Meza durante la celebración causó incomodidad incluso entre los hijos de Gómez Bolaños, a quienes “les hacía gestos” en señal de desaprobación.

Por si esto fuera poco, Fue María Luisa Valdés Doria también recordó que en el aeropuerto de la CDMX, la famosa le hizo una escena de celos a Chespirito.

Pues debido al vínculo cercano que tenía con Roberto Gómez Bolaños, la intérprete de Doña Florinda no le permitió acercarse lo suficiente y limitó su interacción directa.

“No quería que me le acercara tanto a don Roberto. Las preguntas se las decía a Florinda Meza y ella se las decía a su manera”, explicó.

“No dejaba que nadie se le acercara... (Era) una mujer muy celosa, muy insegura. Me acerco (porque) él ya no escuchaba del oído izquierdo. Entonces, voltea Florinda Meza y me dice: ‘A ver, ¿qué le quieres preguntar? Primero dímelo a mí’”

María Luisa Valdés Doria