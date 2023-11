Tere Delgado acusa amenazas tras denunciar a Rafael N, de Aaron y su Grupo Ilusión, por abuso sexual; no piensa dar marcha atrás con su denuncia.

El jueves 23 de noviembre, Rafael N -fundador de Aaron y su Grupo Ilusión- fue detenido por el presunto abuso sexual de una menor de edad, hija de su expareja Tere Delgado.

La expareja de Rafael N compartió un comunicado, donde aseguraba que el músico estaba usando sus influencias para evitar su detención y estaba entorpeciendo el proceso en su contra.

El pasado fin de semana se realizó la primera audiencia contra Rafael N en los juzgados del municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México.

Tere Delgado, integrante de Grupo Aroma, acudió a los juzgados y manifestó a la prensa que espera que haya justicia en el caso de su hija.

La exesposa de Rafael N -Tere Delgado- menciona que el peritaje psicológico confirmó que su hija de 11 años, había sido abusada sexualmente.

“Recibí llamadas de amenaza, llamadas de números desconocidos que “la voy a pagar” que no sabía en dónde me estaba metiendo y por eso digo, yo sí sabía que iba a ser difícil, pero no tanto. Estar acá da mucho miedo, pero no voy a parar, aunque me sigan atacando y aunque me sigan amenazando”

Tere Delgado