Gabriela Spanic usa “Secretos de Villanas” para denunciar a Pablo Montero de abuso sexual; ocurrió mientras estaba en La Casa de los Famosos.

Un capítulo de “Secretos de Villanas” causo gran escándalo, luego de que Gabriela Spanic -de 49 años de edad- revelara que fue víctima de abuso.

La actriz asegura que mientras estuvo en La Casa de los Famosos de Telemundo con Pablo Montero, este la tocó de una forma indebida.

La actriz se encontraba con sus compañeras de “Secretos de Villanas”, cuando quiso revelar una terrible situación que vivió con Pablo Montero.

“Yo sufrí un delito y cuando es delito no hay carta de confidencialidad que valga. Entonces sí se puede contar abuso sexual. Y fue alguien que yo estimo mucho que lo conozco de hace años y no tengo reparo en decirlo, Pablo Montero”

Gabriela Spanic señaló a Pablo Montero -de 49 años de edad- de abusar de ella.

“Me abrió el cuarto de fumadora y de repente yo lo veo así ‘Tú siempre me has gustado’ y yo fumando mi cigarro me lo agarró se me cayó en los senos y empezó agarrarme los senos. Me agarró por el brazo, me quería besuquear a la fuerza”

Gabriela Spanic