Bien dicen por ahí que no hay que creer todo lo que se ve en redes sociales ya que algunas personas presumen lo que no tienen, palabras que podría ejemplificar Tekashi 6ix9ine...

Y es que titulares de Chisme No Like se pusieron en contacto con una persona que asegura que Tekashi 6ix9ine no tiene el dinero que presume pues en realidad su lujoso estilo de vida es producto del marketing.

Esto significaría que Daniel Hernández conocido artísticamente como Tekashi 6ix9ine no es rico y tampoco suele regalar grandes cantidades de dinero a sus parejas, amigas y fans.

¿Tekashi 6ix9ine no tiene dinero? Aseguran que tanto lujo y billete tirados son una farsa

El publicista Vladimir Gomez dijo a Elisa Beristain y Javier Ceriani, de 50 y 52 años de edad respectivamente, que Tekashi 6ix9ine no tiene dinero.

Según el hombre, de edad desconocida, Tekashi 6ix9ine, de 27 años de edad, es puro marketing.

“Daniel Hernández es un muerto de hambre de esta industria. Él no tiene plata, él es puro marketing y puro canje publicitario con marcas y empresarios que le dan todo”

El publicista explica que los lujos que presumen se los patrocinan marcas o simplemente son prestados, por lo que es mentira que él regale dinero de su bolsillo.

Esto significaría que tampoco tiene su propio jet y una lujosa colección de carros de lujo, información que concuerda con lo dicho por Yailin La Más Viral en un video que compromete a ambos.

Y es que la cantante, durante una pelea, le reclamó al rapero quitarle todo lo que le había regalado y ella presumió en sus redes sociales.

Yailin La Más Viral corre peligro sin continúa al lado de Tekashi 6ix9ine

La noticia se da a conocer a poco de que Tekashi 6ix9ine asegurara que Yailin La Más Viral, su exnovia, lo agredía físicamente cuando se involucraban en peleas.

Lo que probó con videos que mostraron a una Yailin La Más Viral violenta y amenazando con un cuchillo a Tekashi 6ix9ine.

Por lo que el publicista Vladimir Gomez asegura que la cantante originaria de República Dominicana, de 21 años de edad, corre peligro de seguir en la vida de Tekashi 6ix9ine.

“Ya terminó hospitalizada, ya terminó en la cárcel y puede terminar en muerte”, advierte el publicista no sin antes asegurar que ella tampoco es una santa.

No obstante, deja claro que ella aquí es la víctima, una mujer despechada y a su vez quien corre más peligro ya que es quien desenmascaró públicamente al rapero.