Tania Rincón defiende a sus compañeros de Hoy: “Fernando del Solar no se adaptó al formato de la emisión” y por eso tomó la decisión de irse del matutino de San Ángel.

Tras las críticas que recibió el programa Hoy por el homenaje a Fernando del Solar tras su muerte, Tania Rincón defendió a los conductores del matutino echando por tierra las versiones que señalan que el presentador sufrió malos tratos.

A una semana de la muerte de Fernando del Solar a los 49 años de edad, Tania Rincón de 35 años de edad habló sobre los rumores de la salida del presentador del programa Hoy.

Fernando del Solar es recordado por su trabajo en ‘Venga la Alegría’, sin embargo en 2018 también fue parte de los conductores del programa Hoy y compartió pantalla con:

Después de tres meses Fernando del Solar se despidió del programa Hoy asegurando que era una decisión personal. Pero de inmediato surgieron algunas versiones que señalaban que había sufrido malos tratos por parte de sus compañeros.

En entrevistas posteriores, Fernando del Solar admitió que dejó el programa Hoy porque no se sentía cómodo con sus compañeros.

Sin embargo versiones de presunta rivalidad con los conductores de Hoy aumentaron con el homenaje que se le hizo al presentador que estaba casado con Anna Ferro en el matutino.

Ante las críticas recibidas, Tania Rincón salió en defensa de los conductores del programa Hoy asegurando que si Fernando del Solar se fue de la emisión fue porque no se pudo adaptar al nuevo formato.

De acuerdo con Tania Rincón, trabajar en Hoy es muy diferente a como se hace en ‘Venga la Alegría’ y eso afectó a Fernando del Solar.

En el video compartido por el periodista Edén Dorantes, Tania Rincón señaló que ahora que convive con los conductores de Hoy sabe que nadie le hizo ninguna grosería a Fernando del Solar, pero él no se adaptó.

“Y él lo dijo no me voy por nadie de aquí, me voy porque yo quiero. Ahora que convivo con todos mis compañeros de Hoy me doy cuenta que nadie le hizo ninguna grosería ni mucho menos, simplemente no se adaptó al tipo de formato del programa”

Tania Rincón