Raúl Araiza se entera en plena entrevista de la muerte de Fernando del Solar: “No chingues”. El conductor de 57 años de edad se mostró sorprendido por la lamentable noticia.

La tarde de este 30 de junio se dio a conocer la muerte de Fernando del Solar a los 49 años de edad. Durante varios años el presentador había luchado contra el cáncer.

Tras confirmarse la muerte de Fernando del Solar, varias celebridades han mandado sus condolencias a la familia del conductor argentino, tal fue el caso de Raúl Araiza.

Fernando del Solar se convirtió en uno de los conductores más queridos de la televisión mexicana. El conductor ganó gran popularidad gracias a su trabajo en TV Azteca en programas como: ‘Sexo en Guerra’, Venga la Alegría’ y ‘La Academia’.

Sin embargo también durante un corto periodo de tiempo se unió al programa Hoy donde pudo convivir con Raúl Araiza, Galilea Montijo y Andrea Legarreta.

A su salida de la televisora de San Ángel, Raúl Araiza fue cuestionado sobre la muerte de Fernando del Solar. El conductor se mostró totalmente incrédulo.

En el video compartido por el periodista Edén Dorantes, Raúl Araiza cuestionó a los reporteros sobre si era verdad que Fernando del Solar había muerto.

“No chingues ¿de verdad? No me digas eso cabrón que mala suerte no mames”

Raúl Araiza