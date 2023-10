Talina Fernández tenía más “cachivaches” de los que cabrían en un museo, dice su hijo Patricio Levy tras críticas.

El próximo 28 de octubre se va realizar el bazar Talina Fernández, donde se pondrán a la venta objetos que pertenecieron a la conductora.

Los hijos de Talina Fernández fueron criticados por vender los objetos de la Dama del buen decir, pues mencionaban que deberían de guardarlos o hacer un museo.

La casa de Talina Fernández no podrá quedarse en la familia porque a nadie le alcanza para mantenerla

Hijo de Talina Fernández va a rematar sus “cachivaches” porque no tiene un centavo

Usuarios de redes sociales comenzaron a atacar a Patricio Levy por vender la cosas de Talina Fernández y le mencionaron que mejor se pusiera a trabajar.

También hubo comentarios que se alegraban por este bazar, pues les encantaría tener algo que le pertenecía a Talina Fernández.

Patricio Levy -de 53 años de edad- respondió a la críticas por el bazar de Talina Fernández en una entrevista en el programa De Primera Mano.

El hijo de Talina Fernández explica que la casa de su mamá estaba llena de cosas, pues le gustaba traer recuerdos de sus viajes.

“He tenido muy buenos comentarios y he tenido muy malos comentarios. Muchas personas me dicen que me quede con todo lo de mi mamá y haga un museo. Es imposible”

Patricio Levy