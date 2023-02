Talina Fernández revictimiza a Danna Ponce para defender a Coco Levy y la tacha de solo buscar beneficios: “quiere ser famosa”.

En junio de 2022, la actriz Danna Ponce, de 23 años de edad, compartió un video en redes sociales, donde acusaba al productor Jorge Levy de haber abusado de ella.

Posteriormente acudió a la Fiscalía para denunciar a Coco Levy; a inicios del 2023 reveló que iba conceder el perdón al hijo de Talina Fernández.

Jorge Levy ya encontró un aliado irresponsable y no nos sorprende quién es

Jorge Levy es vinculado a proceso por denuncia de Danna Ponce por abuso sexual... pero no irá a prisión

¿Qué ha pasado con Coco Levy? Revelan que no tiene ni dinero

Danna Ponce explicó que este proceso legal ha sido muy complicado, pues le provocó episodios de ansiedad y depresión.

La joven actriz cree que con su denuncia logró colocar un precedente y evitó que más actrices sufran acoso como ella.

Pero, la familia de Coco Levy -de 55 años de edad- sigue defendiendo su inocencia y ahora Talina Fernández tacha de interesada a Danna Ponce.

Luego de que Danna Ponce parara el proceso legal contra Coco Levy, Talina Fernández ya reaccionó y sigue culpando a la actriz.

Talina Fernández, de 78 años de edad, desmintió que Danna Ponce haya sido quien paró el proceso contra Coco Levy.

“No lo perdonaron mi amor, no fue un perdón, no hubo delito que perseguir. Ya no tiene ninguna denuncia, está trabajando, todo está perfecto”,

Talina Fernández