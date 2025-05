Sydney Sweeney lanzó jabones hechos con el agua donde se bañó, por lo que te decimos los detalles y el precio por si piensas adquirirlo.

Sydney Sweeney de 27 años de edad, se convirtió en tendencia al anunciar que estará vendiendo jabones hechos con el agua en donde se bañó.

¿Cuánto cuestan los jabones del agua de baño de Sydney Sweeney? El precio no es nada barato

A través de redes sociales, se reveló la nueva campaña de Sydney Sweeney quien está vendiendo jabones hechos con el agua donde se bañó.

De acuerdo a la información, los jabones de Sydney Sweeney hechos con el agua en donde se bañó previamente, tendrán un precio de 100 dólares, es decir 1929 pesos aproximadamente.

“Cuando tus fans empiezan a pedirte el agua de tu baño, puedes ignorarla o convertirla en una pastilla de jabón de Dr. Squatch” Sydney Sweeney

Los jabones de Sydney Sweeney pertenecen a la marca Dr. Squatch en donde promociona el Natural Body Wash.

Y como se dio a conocer, el principal atractivo de estos jabones es que están hechos con una mezcla del agua dónde se bañó Sydney Sweeney.

El nuevo jabón de Sydney Sweeney se llama Bathwater Bliss, siendo un jabón en barra de edición limitada.

Está formulado con arena exfoliante y extracto de corteza de pino, además de un toque de jabón de Sydney Sweeney.

El anuncio lo promociona así: “canaliza dos de los mejores lugares de la Tierra: el aire libre y la bañera de Sydney Sweeney”.

De acuerdo con la actriz, ella revela que “es extraño en el mejor sentido, y me encanta que hayamos creado algo que no solo es inolvidable, sino que huele increíble y funciona como cualquier otro producto Dr. Squatch que me encanta”.

¿Dónde comprar los jabones de Sydney Sweeney con el agua en donde se bañó?

De acuerdo con el anuncio de los jabones de Sydney Sweeney, solo se fabricarán 5 mil, y los productos saldrán a la venta el próximo viernes 6 de junio hasta agotar existencias.

“Esperamos que esto ayude a los hombres a tomar conciencia de la realidad de los productos de cuidado personal convencionales y los impulse a optar por lo natural”. Sydney Sweeney

De igual manera se espera que estos jabones puedan adquirise a través de su página,