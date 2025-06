Sofía Niño de Rivera -de 43 años de edad- reveló en Netas Divinas que su adolescencia estuvo marcada por situaciones incómodas impuestas por su mamá.

Con el sentido del humor que la caracteriza, Sofía Niño de Rivera contó que lejos de vivir una celebración soñada, ese día prácticamente deseó que se la tragara la tierra.

Sofía Niño de Rivera no la pasó nada bien en su fiesta de 15 años

Sofía Niño de Rivera recordó que encontró en su mamá a su peor enemiga cuando cumplió 15 años.

Pues ella y su abuela decidieron cada detalle de la fiesta de una inocente Sofía Niño de Rivera.

Sofía Niño de Rivera (Instagram/@sofffiaaa1)

Lo primero, dijo, fue la pesadilla de las invitaciones. Su abuela diseñó unas que Sofía Niño de Rivera consideraba impresentables.

“Mi abuela se mamó, se mamó, se mamó”, dijo la comediante, quien para evitar la vergüenza, decidió entregarlas incompletas.

“Y yo, ‘mamá, yo no puedo entregar esto, me van a correr de la sociedad, no voy a tener amigos nunca más’”, contó Sofía Niño de Rivera, recordando su frustración en aquel momento.

Sofía Niño de Rivera terminó vestida como señora en su fiesta de 15 años

El día de su fiesta de 15 años, Sofía Niño de Rivera terminó vestida como una señora, con pantalones y camisa de terciopelo, además de un “peinado horrible”.

Según dijo, su mamá decidió por ella, sin permitirle usar algo más moderno o que le gustara a su edad.

Fue así como Sofía Niño de Rivera “desde muy chiquita aprendió a no pertenecer”, según bromeó.

Así como a hacer cosas que le hicieran ganar algo de popularidad, como a “agarrar chupe ilegal y dárselo a todos”.

“Si no puedes ser la de la mochila cool, tienes que ser la cool de los chistes u otra cosa”, recordó Sofía Niño de Rivera, explicando cómo intentó adaptarse al entorno.