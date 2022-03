Alejandra Guzmán y Paulina Rubio compartirán la gira ‘Perrísimas’, pero desde hace años se habló de una enemistad y rivalidad entre ambas. Sus madres, Silvia Pinal y Susana Dosamantes, debatieron para ver cuál de sus hijas es la ‘Reina del Pop’.

La historia comenzó hace 30 años, cuando surgió el rumor de que Paulina Rubio y Alejandra Guzmán tenían una rivalidad, ya que ambas tenían una relación con Erick Rubín.

Se especuló que la canción ‘Hey güera’ fue dedicada a Paulina Rubio, pero en una reciente entrevista, la hija de Silvia pinal afirmó que la escribió para ella.

‘La Chica dorada’ no se quedó atrás y le dedicó ‘Ese hombre es mío’. Según palabras de Alejandra Guzmán, Paulina Rubio le ‘bajó’ el novio y desde ahí comenzaron a lanzarse indirectas.

Actualmente, ambas cantantes se unieron para tener una serie de conciertos juntas y participaron en una entrevista donde hablaron de su gira ‘Perrísimas’.

Durante la entrevista que dieron Paulina Rubio y Alejandra Guzmán en el programa ‘La Noche’, las cantantes fueron sorprendidas con una video de sus madres, Silvia Pinal y Susana Dosamantes.

Comenzaron saludándose y mostrando su respeto, Susana Dosamantes dijo que cuando eran pequeñas, jugaban juntas porque ambas vivían en el Pedregal y llegaban a pelear por juguetes.

Susana Dosamantes prosiguió diciendo que ese carácter era necesario, ya que para el medio en el que trabajaban era importante ser fuerte.

Pero las cosas se pusieron ‘intensas’ cuando Silvia Pinal dijo que a ambas las tachaban de divas y fue cuando Susana Dosamantes contestó que lo eran, pero ‘Pau’ lo era más porque es la ‘Reina del pop’.

‘No, no, no, no, un momentito, aquí la única diva es mi ‘Ale’, la ‘Reina del rock’”

Silvia Pinal