Silvia Pinal regresa al teatro con la obra “Caperucita Roja” y se muestra emocionada

Silvia Pinal superó el Covid y se muestra feliz y con muchas ganas de realizar nuevos proyectos. La actriz se muestra emocionada de regresar al teatro con la obra “Caperucita Roja” y ya hasta se probó el vestuario.

La actriz de 90 años acudió a la alfombra roja de la revista Quién , la cual publicó una edición de las 31 mujeres que amamos y entre ellas está el nombre de Silvia Pinal, quien acudió en silla de ruedas.

Silvia Pinal se mostró muy feliz de acudir al evento y dijo que era un placer para ella que la consideren para este tipo de listados y está agradecida porque el público la quiere y respeta .

Silvia Pinal no se mete en pleitos entre sus hijos

La incónica actriz disfruta mucho los premios y reconocimientos a su trayectoria, los considera como un regalo y dice que para eso trabaja.

También habló de su regreso al teatro con la obra “Caperucita roja”, la cual había anunciado desde septiembre de 2021.

Menciona que ya todo está preparado y ya tiene el vestuario probado, por lo que solo espera los últimos detalles para comenzar la temporada.

“El vestuario ya lo tengo, ya me lo he probado. Ya me lo puse varias veces, para que se horme”.

Silvia Pinal