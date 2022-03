Alejandra Guzmán habría despedido a toda su banda sin justificación, según versiones que han circulado en la web, colocando a la cantante nuevamente en el centro de la polémica.

Desde que su hija Frida Sofía acusó a su padre, Enrique Guzmán, de agresiones sexuales, Alejandra Guzmán no deja de protagonizar escándalos.

Es por ello que se ha enfocado en su carrera, lanzando un nuevo disco e iniciando una gira con Paulina Rubio, lo que no obstante, ha mantenido a Alejandra Guzmán como fuente de controversia.

En esta ocasión, se rumora que Alejandra Guzmán podría enfrentar un pleito legal con los músicos que han trabajado con ella desde hace más de 20 años.

La información tomó fuerza luego que All Pars Move, el equipo de representación de Alejandra Guzmán colocó una foto en Instagram.

En la imagen se ve a Alejandra Guzmán ensayando junto a un grupo de músicos que no es el que siempre la ha acompañado en sus giras de trabajo.

El texto que acompaña a la foto confirma que Alejandra Guzmán ya trabaja con una nueva banda, lo que la tendría muy emocionada:

“Hard at work, rehearsing. New band, new music, new crew! This is going to be exciting! (Trabajando duro, ensayando. ¡Nueva banda, nueva música, nuevo equipo! ¡Esto va a ser emocionante!)”

Representantes de Alejandra Guzmán