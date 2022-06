Shakira y Gerard Piqué tenían una relación abierta; sin embargo, antes del truene definitivo, la cantante tendría un amor “cegador” y por ello intentó regresar con él hasta 2 veces.

Aunque la ruptura está confirmada y aparentemente no habrá marcha atrás, el portal 20 minutos se enteró que Shakira quiso salvar su relación aún cuando lanzó “Te felicito”, el tema musical donde habría destapado el engaño de su pareja.

“Insiste en que el amor que siente por él es cegador”, cita el medio, mismo que asegura que la separación no es reciente sino ya tiene tiempo por lo que “Gerard Piqué ha creado un nuevo mundo”.

¿Piqué le fue infiel a Shakira?

En redes sociales circulan fotografías de Gerard Piqué besando a una mujer a la orilla del mar; sin embargo, se desconoce de cuándo son las tomas por lo que algunas personas quieren creer que no hubo infidelidad.

Ha surgido la teoría sobre una ruptura entre el cantante y el futbolista que indica que ésta tiene tiempo por lo que Piqué se involucró con otra persona estando separado, algo que aún no se ha confirmado.

Este supuesto se sustenta por lo dicho del periodista español Juan Luis Galiacho, quien en marzo de este 2022, insinuó que el futbolista “empezaba a beber los vientos por otra mujer”.

Mientras los seguidores de ambos se quiebran la cabeza por saber que causó la ruptura la relación que era considera una de las más estables y sólidas dentro del mundo de la farándula, los involucrados guardan silencio.

Gerard Piqué y Shakira (@3gerardpique / Instagram)

Pero, ¿qué sigue para Shakira y Piqué?

Aunque la pareja ya no vive bajo el mismo techo es muy pronto para saber cuáles serán sus siguientes pasos, hasta el día de hoy se cree que Shakira cambiará de residencia.

No obstante, esto no será muy fácil ya que su domicilio familiar está en España y antes debe ponerse de acuerdo con Gerard Piqué, quien no pretende estar alejado de sus dos hijos en común.

Así como tendrán que llegar a un acuerdo respecto a los gastos y obligaciones referentes a la educación y crianza de los menores.