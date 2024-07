¿Quiere fumar la pipa de la paz? Serrath dejó claro que no quiere saber nada de Ferka ni Jorge Losa, pero ni creas que es porque no tiene nada que decir.

En una entrevista con Serrath -de 25 años de edad- mostrada por El Mich TV, se evidenció cómo la famosa no pudo escapar de los cuestionamientos a que haya sido señalada como la tercera en discordia por Ferka.

Sin embargo, Serrath prefirió dejar claro que no quiere saber nada de Ferka -de 37 años de edad-, ni de Jorge Losa porque ve que la jugada no está completa porque falta uno.

Asimismo, dejó claro que le importa muy poco ser famosa por encender polémica, pues asegura que su trabajo habla por sí misma.

Serrath llegó corriendo a los Premios Aura 2024 y luego de un respiro de dos segundos, se colocó dispuesta a responder a la prensa que tenía muchas preguntas de Ferka y Jorge Losa.

Recordemos en días antes de que Jorge Losa se fuera a participar a La Isla, se dio a conocer su ruptura con Ferka y aunque dijeron que fue en buenos términos, resultó que no.

Poco tiempo bastó para que Ferka evidenciara la falsa amistad de Serrath, señalándola como la tercera en discordia con todo y mensajes para mostrar que fue doble cara.

Pese a eso, Serrath no había respondido directamente a los señalamientos de Ferka y es que Jorge Losa anda desaparecido en La Isla, de modo que no se ha enterado del chisme.

Ahora, sin tener donde ocultarse de los señalamientos de Ferka, Serrath prefirió evadir esas preguntas, apuntando a que no hay un contexto completo porque falta uno.

En un encuentro con los medios, Serrath dejó claro su punto de vista hacia lo expuesto por Ferka, señalando que es “una falta de respeto” que ande hablando de Jorge Losa cuando él no puede salir a dar su versión.

“Jorge está compitiendo en una isla, se me hace una falta de respeto que se haya tocado ese tema cuando él no está, así que esperemos”.

Por otra parte, Serrath negó tener algún problema con Ferka, apuntando que es la participante de MasterChef Celebrity México 2024 es la que tiene un conflicto con ella.

Finalmente, Serrath terminó por huir al ser cuestionada nuevamente sobre Ferka y se negó a hablar de las pruebas que la actriz mostró de que se metió en su relación con Jorge Losa.

Serrath anda de pleito con Ferka por Jorge Losa y aunque esto ha causado que en redes vuelvan a recordar que es conocida por puro pleito, pero ¿ella no lo considera así?

Hay más de una persona diciendo que desconocen en qué ha trabajado Serrath, siendo que siempre que se habla de ella es porque anda en polémica.

Esto llevó a que la famosa fuera cuestionada al respecto, respondiendo que no sabe por qué “Dios” la puso en ese camino de la polémica.

Y es que Serrath aseguró que no es ella quien busca polémica, porque simplemente anda trabajando duro y es el escándalo lo que la persigue.

Por otra parte, negó ser villana en la vida real asegurando que tampoco se va a poner a defenderse de todo el hate que le tiran en redes sociales.

Además de que Serrath negó ser polémica, señaló que al final de cuentas su trabajo va a hablar por su talento para callar bocas de los que dicen que no hace nada más que crear escándalo.

“Soy villana en el medio artístico, la Serrath verdaderamente no la conocen, pero para qué me pongo a decir que no soy villana, que soy tierna (...) Yo sé quien soy, por eso estoy logrando grandes cosas, Dios sabe quién soy (...) Los proyectos que salgan al aire hablarán de mi carrera como actriz”.

Serrath, actriz.