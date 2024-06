Christian Estrada -de 34 años de edad- ya inició su juego en La Isla 2024. El también modelo está usando su vida privada para robar cámara.

Además de sacar a relucir su rivalidad con Jorge Losa -de 34 años de edad- quien fue novio de Ferka -de 37 años de edad- Christian Estrada está usando a su hijo para generar empatía.

Sin embargo, audiencia de La Isla 2024 recuerda que el ex novio de Ferka, no paga la manutención de su hijo Leonel.

A poco de haber ingresado a La Isla 2024, Christian Estrada se puso sensible frente a cámaras donde aseguró que quiere ser el superhéroe favorito de su hijo.

Con el nudo en la garganta, Christian Estrada asegura haber aceptado participar en el reality de supervivencia de TV Azteca por su hijo.

Y es que desea que Leonel lo vea como un superhéroe, su favorito frente a Superman, Spiderman y Batman.

“Si yo estoy aquí es por mi hijo. Yo haciendo esto ya me siento un ganador porque le estoy demostrando a mi hijo… Para que mi hijo diga: Ay, me gusta Supermán. Ay, me gusta Spiderman. Ay, me gustan Batman, ¿no? Me gusta mi papá”

Christian Estrada