Jorge Losa mintió, su noviazgo con Ferka no terminó de la mejor manera pues la actriz está furiosa porque él la engañó con una “zorra”, pero ..¿qué tiene que ver Serrath?

Ferka -de 37 años de edad- confirmó que su romance con Jorge Losa -de 34 años de edad- concluyó por una infidelidad con Serrath cuyo nombre completo es Isis Serrat Gutiérrez.

En un encuentro con la prensa, ‘la más odiada’ de La Casa de los Famosos México reveló cómo se enteró del engaño que hoy la tiene molesta y triste.

Ferka (@masterchefmx / Instagram )

¿Qué pasó entre Ferka y Serrath? Por Jorge Losa una termina llamada “zorra”, aunque él dio entrada a todo

De acuerdo con Ferka, Jorge Losa no la engañó con una persona trans sino con Serrath -de 33 años de edad- por lo que de “zorra” no la baja.

Ferka, quien sentía haber encontrado al hombre de sus sueños en Jorge Losa, dice haberse dado cuenta de su engaño porque comenzó a tener sospechas.

Por ello, un día le pidió a su ahora exnovio que le enseñara su celular y fue así como descubrió mensajes de texto de Serrath.

Mismos que la actriz hizo públicos en la red social X, plataforma donde publicó una carta que la exhabitante de La Casa de los Famosos Telemundo le envió al ‘Albacete’ donde se autonombró “su Isis”.

Ferka exhibe infidelidad de Jorge Losa (@ferka / Instagram)

“‘Las amigas’ no firman así una carta”, señala Ferka y enseguida revela haber encarado a “la amante” quien negó: “no, ni al caso, somos amigos. Yo te respeto a ti y J, y nada que ver”, le dijeron, pero al final se terminaron disculpando por haberla herido.

Ferka exhibe infidelidad de Jorge Losa (@ferka )

Ferka no hablará mal de Jorge Losa aunque él haya incluido en su relación a Serrath

Ferka sí se quería casar con Jorge Losa ya que sentía vivir un cuento de hadas en el que su hijo estaba incluido; sin embargo, todo se vino a bajo por culpa del ‘Albacete’ y de Serrath.

Pero, Ferka no hablará mal de Jorge Losa ya que tuvieron una gran historia, misma que terminó cuando éste incluyó a Serrath, con quien no piensa pelearse en público.

“Jamás, yo tengo clase”, dice y enseguida tacha a la también actriz de irrespetuosa con los medios de comunicación, con ella y con su expareja.

Serrath (@serrathoficial / Instagram)

Y furiosa, agrega: “Me encanta la exclusividad, me encanta un amor certero, me encanta que no me oculten cosas, que no me vean la cara”.

Finalmente acepta estar dólida, pero no al punto de dar un espectáculo: “Si me la voy a topar me lo toparé. La caca siempre flota. Estoy dolida, viviendo un duelo, lo amaba profundamente”.