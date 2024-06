Jorge Losa y Christian Estrada, los ex de Ferka que la dejaron con deudas, se reencontraron en La Isla 2024 (VIDEO).

La reacción de Jorge Losa, de 34 años de edad, y de Christian Estrada, de 34 años, al verse las caras y enterarse que pasarán varias semanas juntos en La Isla quedó inmortalizada en video.

¿A cuál de los exes de Ferka le fue mejor durante su incómodo reencuentro en La Isla 2024? A continuación te contamos todo el chisme.

Jorge Losa / Christian Estrada (Especia)

Así fue el reencuentro de Jorge Losa y Christian Estrada, los exes de Ferka, en La Isla 2024

A casi una semana de que iniciara La Isla 2024, Jorge Losa se llevó una nada grata sorpresa cuando conoció a los refuerzos que llegaron al reality show esta semana.

Y es que, uno de ellos es nada más ni nada menos que Christian Estrada, el ex de su ex Ferka, quien para su fortuna no será parte de su equipo naranja, de Los Intensos.

Christian Estrada llegó a reforzar al equipo verde de Los Rebeldes, lo que indica que en cualquier momento se medirá ante Jorge Losa, enfrentamiento que seguramente hasta Ferka querrá ver.

Cuando Jorge Losa vio llegar a Christian Estrada, su rostro se llenó de seriedad, mientras el recién llegado se mostró eufórico, como queriendo demostrar que la presencia del español le resulta indiferente.

En entrevista posterior, Christian Estrada dijo que ya sabía que se encontraría al “chapulín” de Jorge Losa, quien según afirmó, al verlo bajó la mirada, situación por lo que se mostró orgulloso de tenerlo “intimidado”.

Ha llegado el momento de que los 𝗻𝘂𝗲𝘃𝗼𝘀 𝗱𝗲𝘀𝗮𝗳𝗶𝗮𝗻𝘁𝗲𝘀 se integren a esta gran aventura, 𝗟𝗮 𝗜𝘀𝗹𝗮 𝗗𝗲𝘀𝗮𝗳𝗶́𝗼 𝗚𝗿𝗲𝗰𝗶𝗮 𝘆 𝗧𝘂𝗿𝗾𝘂𝗶́𝗮. 💜🧡💚🥰#CapitaníaLaIsla 𝙀𝙉 𝙑𝙄𝙑𝙊 𝘼𝙃𝙊𝙍𝘼 🔴📲 ➡ https://t.co/QJKpH0O7kT pic.twitter.com/2YTFzcE0DA — La Isla (@IslaReality) June 25, 2024

Christian Estrada llama ‘chapulín’ a Jorge Losa; el español dice ser consciente de que tendrá que enfrentarlo; Ferka también reacciona al reencuentro

En tanto, el español dijo que hubiera preferido no encontrarse con Christian Estrada, pero al menos rescató que no les haya tocado estar en el mismo equipo.

Sobre la posibilidad de enfrentarlo, dijo tener claro que eso ocurrirá tarde o temprano y prefiere que sea cuanto antes.

Mientras eso sucede, Jorge Losa dijo que se mantendrá lo más alejado posible de él, pues son dos personas totalmente diferentes y por eso prefiere guardar su distancia.

¿Cómo reaccionó Ferka al encuentro de sus exes en La Isla? La actriz fue muy requerida en las redes sociales.

Así lo confirmó ella misma, con una publicación en X -antes Twitter- donde escribió “mi cel explota”, ante los cientos de internautas que querían saber su opinión sobre el encuentro.

Pese a ello, Ferka no hizo más comentarios al respecto, lo que probablemente cambiará cuando sus exes por fin se enfrenten en La Isla 2024.