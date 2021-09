Sergio Mayer arremete contra quienes lo critican: “Que sigan rebuznando”

Sergio Mayer se encuentra en medio de la polémica tras el apoyo que le mostro a Alexa Parra e incluso fue demandado por supuesto tráfico de influencias.

En una nueva entrevista Sergio Mayer arremetió contra aquellos conductores que lo han atacado en los medios de comunicación, pues asegura que solo lo hacen para tener rating.

Sergio Mayer reveló que ha sido amenazado en las redes sociales por mostrar su apoyo a Alexa Parra. Sin embargo destacó que también ha sido atacado por algunos conductores.

En entrevista para el programa Hoy, Sergio Mayer explotó contra los conductores y periodistas que lo han criticado sin estar al tanto de la situación.

“Hay muchos que rebuznan sin conocer la situación esa es la realidad. Esta falta de etica el tomar partido y el decidir (…) en un tema tan delicado si me parece realmente delicado porque no se vale”

Sergio Mayer aseguró que no le importa las críticas por intervenir en casos mediáticos y aseguró que los conductores solo lo hacen por tener más rating.

“Eso lo hacen para el rating no tengo duda. Yo nunca me guio por lo que ellos digan u opinen. Imagínate nada más si yo estuviera al tanto de la opinión de los conductores”

En el video Sergio Mayer puntualizó que las críticas en su contra solo lo fortalecen.

“Salen ‘yo creo’, yo opino’ que sigan porque no puedo decirles de otra manera, que sigan rebuznando y eso me fortalece”

Durante su entrevista al programa Hoy, Sergio Mayer habló sobre Daniela Parra y aseguró que lo taguea en sus publicaciones para que él este al pendiente del caso.

“Dani me ha escrito o me manda las cosas que ella escribe, me taguea para que este ahí al pendiente. El otro día yo le escribí le dije que estoy a sus órdenes, porque tarde o temprano van a salir las cosas, es lo único que les puedo decir y ella es una víctima de las circunstancias”

