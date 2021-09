Charly López mete las manos al fuego por Sergio Mayer: “Lo pueden demandar 10 veces”

Sergio Mayer se encuentra en medio de la polémica luego de que enfrenta dos demandas por supuesto tráfico de influencias en el caso de Héctor Parra.

Tras las voces que han salido en contra de Sergio Mayer, Charly López se pronuncio a favor de su amigo y aseguró que desde su punto de vista es una persona inocente.

En entrevista Charly López señaló que Sergio Mayer ha apoyado a diferentes mujeres como Daniela Berriel . También destacó que lo pueden demandar 10 veces por tráfico de influencias, pero el actor se encuentra tranquilo.

En conversación con el programa ‘Fórmula Dominical’, Charly López destacó que el si cree en la inocencia de Sergio Mayer, quien ha sido demandado por tráfico de influencias en la denuncia de Alexa Parra contra Héctor Parra.

“Eso no es tráfico de influencia, eso no tiene nada que ver. Sergio Mayer ha apoyado no nomás a ella, apoyó a Daniela Berriel y ha apoyado mucha gente”

Charly López