Sergio Mayer no perdona que Garibaldi lo dejará fuera de la agrupación y además se cambiara el nombre para no pagar derechos, por lo que estaría actuando en su contra, lo que ve mal Niurka.

Y es que Niurka da por hecho que si Sergio Mayer, de 57 años de edad, boicotea a Garibaldi (ahora GB5) se ve como un envidioso.

Niurka aprecia a Sergio Mayer, sobre todo porque el ex Garibaldi hizo amistad con Emilio Osorio, de 20 años de edad, cuando estuvieron en La Casa de los Famosos México.

De hecho fue Niurka quien ayudó al Team Infierno a llegar a la final con su líder (Sergio Mayer), quien en el reality show promocionada bailaba los temas de Garibaldi.

Por lo que ahora que quedó fuera, GB5 acusa a Sergio Mayer de boicotearlos pues aseguran que ha estado llamado a empresarios para que no los contraten.

Al enterarse Niurka, de 55 años de edad, se decepcionó un poco por lo que le advierte al también actor de sus acciones a través de los micrófonos de Venga La Alegría.

“Está mal, he defendido a Sergio a capa y espada, no puedes boicotear un éxito porque te ves mal tú, como envidioso o como incorrecto, es una actitud que no es correcta”

Niurka sobre Sergio Mayer