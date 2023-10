Sergio Mayer anda estrenando su reality show Mayer Camil: la familia, pero Paty Manterola ya salió a dejar claro que ella no aceptó que la grabara para algo que no fuera Garibaldi en el 90s Pop Tour.

Desde que se dio a conocer GB5, creado como inspiración y con integrantes de Garibaldi, con excepción de Sergio Mayer de 57 años de edad, se vino la controversia.

Después de la manera en cómo Sergio Mayer expuso la actitud de Paty Manterola, mediante un adelanto de su reality show, la cantante ya salió a aclarar algunos detalles que era indispensable saberlos.

Entre ellos, que Sergio Mayer está usando la imagen de Paty Manterola -51 años de edad- incorrectamente para su reality show, pues su agencia solo firmó contrato para que la grabaran en asuntos de Garibaldi.

Hace unos días, se estrenó el añorado y también poco esperado, reality show de la familia de Sergio Mayer. Y tal como se veía venir, estará lleno de controversia.

Tres días atrás, en las redes sociales del miembro de Garibaldi, se compartió el adelanto del episodio dos, donde Paty Manterola quedaba mal sobre las negociaciones al 90s Pop Tour.

Esto llevó a que creciera la controversia sobre Paty Manterola y Sergio Mayer, pues luego de que ella junto a otros de Garibaldi iniciaran GB5 como inspiración a la banda que los unió, todo se volvió polémico.

Ahora es la cantante quien contó a Sale el Sol, que el uso de su imagen no está autorizado para que Sergio Mayer la use en su reality show de familia.

Incluso explicó que el mayor problema es que la grabaron sin su permiso, pues en el avance se muestra un zoom, donde ella nunca se enteró que estaba siendo filmada y luego sería exhibida.

Paty Manterola señaló que primero, Sergio Mayer le hizo saber a ella y su agencia, que serían grabados, pero él lo platicó como un asunto para 90s Pop Tour sobre la serie de Garibaldi.

Sin embargo, cuando su agencia leyó el contrato se percató que venía la serie de Garibaldi y Mayer Camil: la familia, de forma que de inmediato se negaron.

El equipo legal de Paty Manterola, le dejó claro a Sergio Mayer e incluso solo firmaron, que la imagen de la cantante podía ser grabada en el 90s Pop Tour y ensayos de Garibaldi, pero no más que eso.

Paty Manterola fue clara al decir que Sergio Mayer “no tiene autorización” de usar su imagen para nada fuera de este contexto y menos aquel zoom donde no le advirtieron que estaba siendo grabada.

“No tenían autorización para grabar un zoom que es privado, yo no tenía conocimiento que se me estaba siendo grabada en este zoom (...) Nunca se me avisó, yo no sabía que Sergio tenía cámaras”.

Paty Manterola, cantante.