Ester Expósito respondió a las críticas que recibió tras asistir a un concierto de Bad Bunny en Madrid y defendió públicamente su postura sobre la libertad femenina.

Durante una entrevista, la actriz cuestionó los señalamientos surgidos en redes sociales después de que se viralizaran imágenes de ella bailando en una zona exclusiva del espectáculo.

La protagonista de Élite sostuvo que el problema no radica en cómo una mujer decide divertirse, sino en los intentos por imponer normas sobre su comportamiento.

La aparición de Ester Expósito en “La Casita” de Bad Bunny desata debate

La polémica comenzó después de que Ester Expósito fuera vista en “La Casita” de Bad Bunny, un espacio reservado para invitados especiales durante la gira del cantante.

Su presencia en esta exclusiva zona del concierto generó numerosas reacciones en plataformas digitales, donde algunos usuarios cuestionaron la imagen proyectada por las asistentes.

Ester Expósito (@ester_exposito / Instagram)

Entre las críticas más repetidas destacó la idea de que una mujer no puede considerarse feminista mientras disfruta de espectáculos vinculados al reguetón o baila ese género musical.

Frente a esos comentarios, la actriz respondió durante el programa Al cielo con ella, conducido por Henar Álvarez, donde defendió su derecho a disfrutar la música.

Expósito calificó como anticuado el debate y afirmó que las mujeres deben tener plena libertad para decidir cómo expresarse, divertirse y relacionarse con cualquier género musical.

También señaló que resulta contradictorio utilizar argumentos feministas para decirles a otras mujeres qué música escuchar o cómo comportarse en espacios públicos.

Las declaraciones de la actriz reavivaron la conversación sobre libertad individual, estereotipos de género y el papel que aún desempeñan las redes sociales en estos debates.