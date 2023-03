¿Quién es “A”, la misteriosa novia de Rafa Polinesio que causa conflictos entre Los Polinesios?

Se trata de Ana Karen Canedo Godínez, una joven radicada en Vancouver, Canadá, con quien Rafa Polinesio se comprometió hace unos meses.

El mayor de Los Polinesios y Ana Karen -o simplemente ‘A’- se conocieron a finales de 2021, cuando los youtubers visitaron a sus papás en Canadá.

En un video de YouTube, Rafa Polinesio y ‘A’ contaron que se conocieron el 31 de diciembre, gracias a los padres de ambos.

Los Polinesios y sus papás celebraron la llegada de 2022 en casa de ‘A’, quien prefirió acudir a una fiesta con amigos.

Sin embargo, cuando dieron las 23:00 horas, según dijo, una corazonada la hizo volver a casa para recibir al año nuevo con su familia.

Fue así que por primera vez convivió con Rafa Polinesio, quien parece haber quedado tan impresionado con ‘A’, que su personalidad extrovertida dio un giro de 180 grados.

Ana Karen contó que esa noche Rafa Polinesio apenas logró responderle con monosílabos, por lo que pensó que era un hombre muy serio.

Aún así, el mayor de Los Polinesios logró conquistarla e iniciar una relación aunque cada uno vivía en un país distinto.

Desde entonces, la relación ha ido tan bien, que incluso ‘A’, cuyo nombre fue descubierto por los fans de los youtubers, termino accediendo a salir en los videos de Los Polinesios.

Ana Karen -o ‘A’, como le siguen llamando los youtubers- habla tres idiomas, casi a la perfección:

Además, ‘A’ es una exitosa empresaria, pues tiene una empresa llamada “Enamored Proposal”, que se dedica a planificar propuestas de matrimonio.

En uno de los videos que subieron en pareja a YouTube, Rafa Polinesio y su propetida hablaron sobre el lugar donde les gustaría vivir.

Así, señalaron que les gustaría pasar una temporada del año en México y otra en Canadá, pues ninguno de los dos se imaginaba radicdo definitivamente fuera de su país.

Estos planes, así como la boda de Rafa Polinesio, parcen estar en riesgo, pues el youtuber anunció recientemente que ha decidido vivir en medio de la selva.

Rafa le habría propuesto a ‘A’ acompañarlo en su aventura, pero ella aún se encontraría indecisa, por lo que no dejó de llorar cuando el mayor de Los Polinesios lo hizo público.

Al ver la reacción de ‘A’, las hermanas de Rafa Polinesio intentaron consolarla, diciéndole algunas palabras con las que, según sus fans, expusieron el lado oscuro de su relación.

Y es que, para algunos seguidores de Los Polinesios, ‘A’ no es tan buena novia como se cree, pues no estaría dejando fluir a Rafa como él lo desea.

Las hermanas de Rafa Polinesio habrían confirmado esta idea con lo que le dijeron a Ana Karen en el video donde el youtuber anunció que se mudará a la selva:

“¿Qué tienes de cierto en la vida?, ¿qué hay de cierto en la vida? No puedes controlar que una persona haga lo que esperas que haga. Tenemos que amar de una manera libre, la vida son decisiones, pero no te aferres a una idea, aférrate a lo que tienes aquí adentro y, si no te funciona, si no está vibrando, si no está fluyendo como tú quieres que fluya, primero estás tú, primero estás tú”

Karen y Lesslie, de Los Polinesios