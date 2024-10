Ester Expósito fue criticada por su ‘nuevo’ rostro; ahora, la actriz envía un contundente mensaje a quienes hacen comentarios de los cuerpos ajenos.

Hace unos días, el nombre de Ester Expósito -de 24 años de edad- se volvió tendencia, tras aparecer con algunos cambios en el rostro.

Ante la ola de críticas, Ester Expósito rompió el silencio con un poderoso discurso en los Premios Bazaar Women of The Year 2024.

Ester Expósito responde a los haters que han criticado su apariencia

Los Premios Bazaar Women of The Year 2024 reconocieron a Ester Expósito con el premio New Generation y la actriz puso un alto a la polémica que generó su ‘nuevo’ rostro.

Ester Expósito hizo una reflexión sobre las formas de violencia a las que se enfrentan las mujeres.

Así como lo normalizado que está que las personas critiquen a los demás a través de una pantalla.

“Estoy reflexionando sobre todas las formas de violencia que recibimos las mujeres. Me di cuenta de lo normalizado que está que una persona se esconda detrás de una pantalla y una red social para criticar el cuerpo de una mujer” Ester Expósito

Ester Expósito (Instagram ester_exposito / Instagram ester_exposito)

La actriz condena a quienes critican el cuerpo de las mujeres con comentarios en redes sociales y decidió ser ella quien exhibiera a este tipo de agresores.

Ester Expósito remarcó que nadie debería hablar sobre el físico de los otros y levantar la voz sobre esta situación es necesario.

Pues normalizar la violencia digital es un grave error.

Ester Expósito explota contra quienes creen que tiene cirugías estéticas

A lo largo de su carrera, Ester Expósito se ha enfrentado a rumores y críticas sobre su apariencia.

“Llevo leyendo la estupidez de que me he realizado como 50 cirugías y retoques estéticos en la cara”, comentó la actriz en un evento reciente.

Ester Expósito habló sobre las recientes críticas a su rostro y expresó que está cansada de leer este tipo de noticias.

“Si así fuera (las cirugías estaría en todo mi derecho y ningún desconocido tiene que venir a pedirme nada porque no le he preguntado y porque es mi cara y para eso hago lo que quiero con ella” Ester Expósito

La actriz reveló que los recientes cambios en su rostro se deben a que subió de peso y pidió normalizar los cambios físicos del cuerpo por cualquier circunstancia.

Expresó que hombres y mujeres cambian a través de los años, por lo que los cambios físicos son parte de la vida y se deben normalizar.

El empoderado discurso de Ester Expósito fue aplaudido por usuarios de redes sociales, quienes apoyan el discurso de la actriz.