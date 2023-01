¿Irina Baeva o Sara Corrales? Ven triste a Gabriel Soto pese a que se encuentra con mucho trabajo y ha podido realizar varios proyectos.

Tras la finalización de las grabaciones de la telenovela ‘Mi camino es amarte’, mucho se ha especulado sobre el futuro sentimental de Gabriel Soto de 47 años de edad.

Y es que mientras que algunos rumores señalaban que mantenía una relación con su compañera Sara Corrales de 37 años de edad, Irina Baeva de 30 años de edad ha declarado que sigue su romance con el actor.

En medio de toda la polémica, Gabriel Soto ha preferido guardar silencio sobre su vida privada. Sin embargo ahora se reveló que el actor se encuentra muy triste, será por ¿Irina Baeva o Sara Corrales?

Gabriel Soto está triste, será por ¿Irina Baeva o Sara Corrales?

Gabriel Soto se ha posicionado como uno de los galanes más populares de la televisión mexicana. En medio de su éxito profesional, tal parece que el actor estaría viviendo un momento complicado en su vida sentimental.

Pese a que se había mostrado muy enamorado de Irina Baeva e incluso ya tenían planes de boda, sin embargo en los últimos meses se ha rumoreado que la pareja ha decidido terminar su relación.

Aunque la pareja no ha confirmado su ruptura, algunas versiones incluso relacionaban a Gabriel Soto con su compañera Sara Corrales.

En medio de todas las especulaciones, se reveló que Gabriel Soto no está pasando un buen momento y es que lo han notado muy triste.

Ana María Alvarado reveló que Gabriel Soto ya finalizó las grabaciones de la película ‘La peor de mis bodas’ en Perú y que ahora estaba en Cancún.

Sin embargo en las grabaciones Gabriel Soto se había mostrado muy triste y solo filmaba sus escenas y se iba sin hablar con nadie.

“Me cuentan que Gabriel Soto durante las locaciones, iba y filmaba su escena muy lindo y luego se iba a resguardar a otro sitio sin hablar con nadie, muy serio, que se le veía triste por momentos” Ana María Alvarado

Aunque no viajó con sus hijas ni con Irina Baeva, Ana María Alvarado destacó que Gabriel Soto no compartió con sus compañeros ya que se encontraba muy triste.

“Que se le veía la tristeza, que el normalmente es muy lindo, animoso, educado pero que en esta ocasión ni siquiera compartía tanto con los compañeros de la tristeza que lo acompaña” Ana María Alvarado

¿Gabriel Soto e Irina Baeva anunciarían el fin de su romance en los próximos días?

Ana María Alvarado reveló que Gabriel Soto e Irina Baeva se encontraron en Cancún ya que tenían el compromiso de promocionar un hotel.

Pese a que Irina Baeva sigue compartiendo fotos para demostrar que sigue con Gabriel Soto, Ana María Alvarado destacó que ya no hay amor por parte del actor y que la famosa lo sabe bien.

“Irina lo tiene muy claro, ya no hay amor, al menos de Gabriel hacia Irina. Él se lo ha dicho de frente, varias veces. Él ya no vive con Irina y le ha dicho pues ‘siento que esto ya se terminó, que esta relación ya no da para más, ya no te amo’” Ana María Alvarado

De acuerdo con Ana María Alvarado, Irina Baeva es la que no ha querido dejar ir a Gabriel Soto ya que se encuentra muy enamorada.

“Ella es la que le ha insistido, porque está clavada con él, emocionada, muy enamorada y no lo quiere dejar ir” Ana María Alvarado

Sin embargo Ana María Alvarado destacó que Gabriel Soto ha sido claro y le ha dicho a Irina Baeva que ya no se encuentra enamorado.

“Ya cuando un hombre te dice no te amo te mueves o vas a estar infeliz a lado de alguien que no te quiere” Ana María Alvarado

Sobre Sara Corrales destacó que ella fue la que no quiso tener una relación con Gabriel Soto porque no quiso que la metieran en más líos ya que el actor no había anunciado su separación.

“Con Sara Corrales aclamadísimo, no hubo ni habrá romance. Ella es muy inteligente y guapísima y le dijo mira Gabrielito tu traes tus líos yo los míos, mejor tu haz tu vida y yo la mía para que no haya problemas” Ana María Alvarado

Aunque en un momento si hubo coqueteo, Sara Corrales prefirió no empezar un romance ya que ella quiere una pareja que no la meta en más chismes.

“Si hubo en algún momento coqueteo, pero al ver la situación que aunque ya no andaba con Irina no lo había hecho público pues Sara dijo patitas para que te quiero me van a meter en chismes, líos” Ana María Alvarado

Ana María Alvarado cuestionó que a Gabriel Soto le falta la decisión de separarse, ya que aunque no quiere a sus parejas no anuncia el fin de su romance lo que le ha generado problemas.

Según Ana María Alvarado será en los próximos días cuando se anuncie la separación de Gabriel Soto e Irina Baeva.

“Ya terminó el contrato que tenían, lanzaran comunicado en breve, en unos días o a más tardar la semana que entra donde por fin Gabriel anuncie que ya no está con Irina Baeva” Ana María Alvarado