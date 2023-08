Sam Asghari se encuentra en el ojo del huracán y es que tras confirmar su divorcio de Britney Spears, aseguró que ésta llegó a golpearlo y ahora le estaría pidiendo manutención a la cantante.

Por si fuera poco, Britney Spears, de 41 años de edad, lo había destruido emocionalmente al punto que hoy luciría gordo y apenas si tendría cabello.

Britney Spears y Sam Asghari (Agencia México)

¿Sam Asghari se quedó pelón y engordó?

En TikTok circula un video de Sam Asghari caminando por calles, en ese momento lleva una playera color rosa y una mochila al hombro, ¿qué tiene de extraño? Luce gordo y pelón...

Incluso, el dueño de la cuenta, un hombre llamado Anthony Gilét, pide tener cuidado con tus acciones en esta vida ya que el karma podría cobrarse con tu trabajo, tu cabello y tus mascotas.

Como era de esperarse la burla no se hizo esperar. Fans de Britney Spears sonríen al saber que Sam Asghari perdió hasta el copete y por ello quiere cobrar caro ya que se quedó sin nada ahora que descubrieron sus mentiras.

Mientras que otras personas aseguran que el ángulo de la fotografía es engañoso ya que el entrenador físico iraní-estadounidense sigue luciendo una buena anatomía y aún tiene su cabellera completa.

Acá una foto y un video reciente que lo probarían:

Sam Asghari (@samasghari / Instagram)

Sam Asghari (@samasghari / Instagram)

Sam Asghari se quedó sin trabajo

Los días para Sam Asghari se complican. El actor se quedó sin trabajo en medio de su divorcio, informa el portal portal Page Six.

El exesposo de Britney Spears concluyó el rodaje de la comedia romántica Grand Death Lotto, la cual no tiene fecha de estreno debido a la huelga en Hollywood.

Así como no recibirá sueldo ni podrá iniciar proyectos al ser miembro del sindicato SAG-AFTRA, mismo que se declaró en huelga a principios de este mes. En resumen, no tiene trabajo y no está claro cuándo podrá retomar la línea del cine.

Cabe mencionar que Sam Asghari y Britney Spears se separaron a principios del mes de agosto a un año de haber contraído matrimonio. El actor argumenta “diferencias irreconciliables”.