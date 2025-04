Salvador Zerboni -de 45 años de edad- se peleó con unos rateros y terminó con una lesión en el dedo.

El actor Salvador Zerboni fue víctima de la delincuencia en Guadalajara, lugar donde se encuentra grabando una película.

Dos sujetos trataron de asaltar a Salvador Zerboni, pero el actor se defendió.

Hace unos días, Salvador Zerboni compartió en sus historias de Instagram que dos delincuentes lo habían intentado asaltar.

En entrevista con De Primera Mano, Salvador Zerboni explicó cómo ocurrió el incidente.

Salvador Zerboni narra que se encuentra grabando una película en Guadalajara y una mañana salió a correr.

Dos sujetos comenzaron a señalarlo y se le acercaron, Salvador Zerboni no escuchaba lo que decían porque tenía los audífonos puestos .

“Inocentemente me salí a correr, vine hacer una película en Guadalajara, tenía escenas libres, así que me salía a corres a un parque y cruzando la calle me agarraron dos chamacos”

Salvador Zerboni