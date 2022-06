Polémicas declaraciones fueron dichas en ‘La Casa de los Famosos’ por Salvador Zerboni, quien dijo que Irina Baeva “no tiene talento, ni estudios”.

Las declaraciones de Salvador Zerboni se derivaron de una charla que tuvo con la conductora peruana Laura Bozzo, quien se encuentra en un conflicto legal con Irina Baeva y Gabriel Soto por daño moral.

Durante un día más en ‘La Casa de los Famosos’, Laura Bozzo habló de la demanda que interpusieron en su contra Irina Baeva y Gabriel Soto, por haber acusado a la rusa de acabar con el matrimonio del ex Cairo.

Ante ello, Laura Bozzo dijo que Irina Baeva no la representa como mujer, lo que le valió insultos por parte de Niurka Marcos.

Al escuchar esto, Salvador Zerboni se puso del lado de Laura Bozzo, señalando las razones por las que él cree que Irina Baeva no es un ejemplo a seguir:

“Pero ¿Irina por qué va a representar a una mujer si no tiene estudios, no tiene talento y no tiene una carrera, o sea, ha salido en dos novelas y ya, pero... Es la esposa de alguien...”

Salvador Zerboni