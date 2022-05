El influencer Luis ‘Potro’ Caballero se convirtió en el tercer eliminado de ‘La Casa de los Famosos’, el reality show de Telemundo.

La salida de Luis ‘Potro’ Caballero sembró la discordia en ‘La Casa de los Famosos’, ya que dos de las participantes se enfrascaron en una fuerte discusión por su partida.

“Reverenda hipócrita”, se le escuchó decir a una de las participantes de ‘La Casa de los Famosos’, quien recibió una magistral réplica de quien recibió el insulto. ¿Quiénes fueron las peleoneras?

En la tercera noche de eliminación, fueron cuatro los hombres que se encontraban nominados para dejar ‘La Casa de los Famosos’:

El primero fue salvado el pasado viernes 27 de mayo por Salvador Zerboni, quien pudo tomar la decisión al ser el líder de la semana dentro de ‘La Casa de los Famosos’.

De los tres restantes, Luis ‘Potro’ Caballero obtuvo el mayor porcentaje de votación para ser expulsado del reality que reúne a las celebridades bajo el mismo techo.

La partida del ex ‘Acapulco Shore’ dejó muy tensa la situación en el reality show, pues Natalia Alcocer no pudo evitar derramar algunas lágrimas por su amigo despedido.

Al ver esto, Laura Bozzo acusó a la actriz de ser una hipócrita, pues en su opinión, “la gente” de Natalia fue quien provocó la salida de Luis ‘Potro’ Caballero.

La ex Survivor no se quedó callada ante las acusaciones y le reclamó a directamente a la conductora de talk shows:

“¿Mi gente?, Perdón, ¿mi gente qué, Laura, de qué estás hablando?... No tiene que gritarme, usted déjeme a mí sentir lo que yo quiera”

Lejos de tranquilizarse, Laura Bozzo se encendió más, gritándole a Natalia Alcocer, “no vengas a llorar acá, hipócrita”. La rubia respondió exigiendo respeto, pero la peruana respondió:

“Yo no necesito tu respeto, ¿ok?, yo no necesito tu respeto. No vengas a hacerte la que lloras”

Natalia Alcocer