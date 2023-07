Rosita Pelayo, actriz de 64 años de edad, no tiene dinero para pagar su tratamiento contra el cáncer.

Los últimos años han sido complicados para Rosita Pelayo, actriz recordada por múltiples telenovelas, entre ellas La Fea más Bella.

Hace más de 40 años, a Rosita Pelayo le detectaron artritis reumatoide y esta condición hizo que padeciera parestesia.

La parestesia es el adormecimiento y entumecimiento de las extremidades, por lo que Rosita Pelayo usa una silla de ruedas.

Esta enfermedad provocó que se alejara de la actuación y, por tanto, no ha tenido oportunidades de trabajo.

A inicios de julio, Rosita Pelayo platicó con Gustavo Adolfo Infante y reveló que su médico le detectó una “bolita” en el colon.

Rosita Pelayo se sometió a una biopsia para saber si este tumor era maligno o no.

Días después, Rosita Pelayo volvió hablar con el programa De Primera Mano y dio una triste noticia.

La actriz comentó que se debe someter a una cirugía de emergencia por el tumor que le detectaron.

Rosita Pelayo tendría que entrar en cirugía antes de que finalice julio, pero no cuenta con los recursos para pagar sus gastos médicos.

Además de la cirugía, Rosita Pelayo se tendría que someter a quimioterapias.

Rosita Pelayo manifestaba que aún no sabía si el tumor que tenía en el colon es maligno , pero Gustavo Adolfo Infante dio la triste noticia.

El comunicador contó que Rosita Pelayo le autorizó a revelar que el tumor que le detectaron, sí es cancerígeno.

Por lo pronto, los amigos y compañeros de Rosita Pelayo están organizando un evento para recaudar fondo para sus gastos médicos.

Rosita Pelayo apela a la buena voluntad de los productores para que le den empleo y pueda pagar su tratamiento.

“Ya son muchas cosas que me pasa y sí me pone muy triste el que no pueda trabajar, que no me den chance de trabajar, que tengo cerebro para poder hacer cosas graciosas o dar información, pero no me dejan y cómo voy a ganar dinero si no me dejan”

Rosita Pelayo