Romina Mircoli, hija de Dulce, denuncia que le dejaron brujería en su casa y esto encontró; va a denunciar los hechos.

Moisés González, esposo de Romina Mircoli, compartió un video donde mostraba que le dejaron un “trabajo de brujería” en su camioneta.

Romina Mircoli acusa que es víctima de brujería y esto le dejaron en su auto

El esposo de Romina Mircoli narró en un video que dejaron un frasco con animales muertos y figuras alusivas a la santería en su camioneta.

En el video que compartió Moisés González, se ve una mancha roja en el piso, aparentemente sangre, y un pedazo de alambre.

También encontró muñecos de trapo y figuras de la santa muerte .

Romina Mircoli acudió a la Fiscalía de Nuevo León para denunciar los hechos, pues previamente había sido amenazada de muerte.

La hoja de Dulce acudió en compañía de su abogado y narró su hartazgo a las cámaras de De Primera Mano.

“Pues algo bien desagradable ¿Verdad? Yo la verdad es que ya vengo con mucho asco y prefiero ya ni comentarlo, yo creo que esto de trata de darle foco a la gente” Romina Mircoli

Romina Mircoli se negó a mencionar los nombres de los sospechosos de hacerle brujería.

En junio de 2025, Romina Mircoli denunció a Francisco Cantú y Ofelia Cano, de 66 años de edad, por amenazas y difamación.

Romina Mircoli y Dulce (Agencia México)

Romina Mircoli denunciará a quien le hizo brujería

El abogado de Romina Mircoli reveló a De Primera Mano, que va a denunciar a quienes dejaron brujería en la casa de la hija de Dulce.

Los delitos por los que van a demandar son:

Intimidación

Maltrato animal

Afectación a la salud pública

Ya que en los frascos había animales muertes y el contenido de estos podrían provocar problemas de salud pública.

El abogado de la hija de Dulce se negó a hablar de los sospechoso, pues no tiene pruebas que señales a los responsables.

Romina Mircoli expresó estar cansada de los señalamientos en su contra y ahora este tipo de actos de intimidación.