Ricardo Pérez- de 30 años de edad- nuevamente demostró su amor y le mandó una romántica serenata a Susana Zabaleta con los Reciclados del Norte.

El gesto ocurrió en medio de una conferencia de prensa de Susana Zabaleta- de 60 años de edad- en Chihuahua provocando una reacción inmediata entre los asistentes.

Ricardo Pérez manda serenata romántica a Susana Zabaleta con los Reciclados del Norte

Susana Zabaleta fue sorprendida por una serenata romántica que le envío Ricardo Pérez con los Reciclados del Norte.

El gesto de amor de Ricardo Pérez se viralizo en redes sociales, capturando la reacción de Susana Zabaleta.

Durante una reciente conferencia de prensa de Susana Zabaleta en Chihuahua fue interrumpida por los Los Reciclados del Norte, grupo musical de estilo norteño.

“Susanita nos mandó su viejo a traerle serenata muy al estilo Chihuahua” anunció la agrupación ante la sorpresa para Susana Zabaleta.

Los Reciclados del Norte interpretaron la peculiar serenata que le envío Ricardo Pérez a Susana Zabaleta, un gesto que conmovió a la cantante.

Susana Zabaleta se mostró incrédula ante el nuevo detalle de Ricardo Pérez, y no dudo en disfrutar el momento especial.

Los asistentes que presenciaron la serenata de Susana Zabaleta en conferencia de prensa decidieron capturar el momento en videos.

Ricardo Pérez y Susana Zabaleta demuestran una vez más que a pesar de las críticas su noviazgo va viento en popa.

Susana Zabaleta y Ricardo Pérez (Instagram/@ricardomedijo)

Susana Zabaleta reacciona a la romántica serenata de Ricardo Pérez

Susana Zabaleta recurrió a su cuenta de Instagram para reaccionar a la serenata que le mandó Ricardo Pérez con los Reciclados del Norte.

A través de historias, Susana Zabaleta se mostró sorprendida con el detalle romántico de Ricardo Pérez.

“A ver mi amor estaba en plena rueda de prensa y al final llegan y me dicen que me tienen una sorpresa” expresó Susana Zabaleta.

Los Reciclados del Norte le explicaron a Susana Zabaleta que la sorpresa estaba planeada desde hace tres semanas.

“Nos contrato Ricardo desde hace tres semanas, nos dijo que ibas a estar en Chihuahua”

Para finalizar, Susana Zabaleta le agradeció a su novio Ricardo Pérez el romántico detalle que le envío hasta Chihuahua.