“Adiós y gracias”, es como se despide el cantautor Ricardo Arjona de los escenarios tras más de 30 años de carrera musical.

A través de un comunicado en sus redes sociales, el cantante guatemalteco Ricardo Arjona -de 59 años de edad- ha sorprendido a sus seguidores con una declaración que nadie esperaba.

Pues Ricardo Arjona ha confirmado que se retira de los escenarios por importantes razones que le impiden seguir su carrera cono cantante.

Luego de que Ricardo Arjona diera el último de los más de 150 conciertos que conformaron su gira “Blanco y negro” en el Estadio Bicentenario de Chile.

¿Está enfermo? Ricardo Arjona se despide por culpa de problemas de salud

Con un emotivo mensaje, es como el cantante chileno, Ricardo Arjona se despide tras más de 30 años de carrera, por lo que ha dicho “adiós y gracias” a todos sus fans y allegados.

Dicha decisión de Ricardo Arjona se debe a los fuertes problemas de salud que enfrenta el cantante de origen guatemalteco.

“Gracias por hacer tan fácil lo imposible. Pensé que no estaba para dar un paso la tarde de ayer y terminé haciendo una maratón en la pasarela improvisada más larga de mi vida. Casi como fue mi carrera desde un principio. Hoy, será el último concierto de BLANCO Y NEGRO.” Ricardo Arjona.

Pues el cantante, Ricardo Arjona precisó que ha tenido que pasar por más de seis infiltraciones de columna para poder mantenerse en pie, luego de que “ los médicos que me pusieron de pie para poder terminar este viaje posponiendo una cirugía inminente”.

Y por lo que ahora con este enunciado de despedida, Ricardo Arjona se someterá a una delicada cirugía.

Con ello, Ricardo Arjona se dijo agradecido por el cariño que recibió durante más de 30 años de carrera por parte de sus seguidores.

Asimismo, el cantante guatemalteco Ricardo Arjona agradeció el apoyo de su equipo quienes lo “soportaron” en las buenas y las malas por lo que siempre habrá gratitud de su parte.

Ricardo Arjona se despide por ahora, porque espera regresar a los escenarios

Pese a que las circunstancias de salud que han obligado a Ricardo Arjona a retirarse de los escenarios con un “adiós y gracias”, el cantante no descarta poder regresar a los escenarios.

Dejando en claro que esta despedida para Ricardo Arjona no significa un adiós para siempre: “tendré que desaparecer para inventarme un motivo que sea más grande que este. Si no lo encuentro, prefiero no volver”.