René Franco dice que ‘Chuponcito’ está haciendo todo mal, luego de que el payaso faltara a la audiencia en donde se le acusa acoso sexual.

El conductor de ‘La Taquilla’, señaló que las acciones que ‘Chuponcito’ está tomando, están realmente mal, pues dijo debería defenderse, “si tiene pruebas”.

René Franco abordó en su programa de radio ‘La Taquilla’, que ‘Chuponcito’ no está haciendo lo correcto al faltar a su audiencia en la fiscalía.

‘Chuponcito’ fue denunciado por su exasistente personal por acoso sexual, sin embargo, hace unos días faltó a su audiencia bajo el argumento de “tener síntomas Covid-19″.

Sin embargo, Sebastián de Villafranca, co-locutor de ‘La Taquilla’, aseguró que ese mismo día sí dio su show y también hizo una transmisión en vivo.

Por su parte, René Franco dijo que ‘Chuponcito’ está haciendo todo mal, pues cree que debería defenderse, “si tiene las pruebas”.

Pues dijo que, por su actitud y la ausencia en las audiencias, un juez lo podría declarar como culpable, pese a que no sea de esta manera.

“Es como si Chuponcito hubiera ignorado el tema… puede ser declarado culpable y no pro la denuncia de Oaxaca, que no se sabe si es real o no, sino por simplemente no presentar pruebas”.

René Franco, locutor.