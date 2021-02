‘Chuponcito’ es acusado nuevamente por acoso sexual

Anaid Velázquez asegura haber dejado de trabajar con 'Chuponcito' porque él la acosaba sexualmente. Los hechos habrían ocurrido en el 2014.

En los últimos días, Vicente Fernández y Xavier López ‘Chabelo’ están siendo señalados por acoso sexual, delito que también persigue al payaso José Alberto Flores Jandete conocido artísticamente como ‘Chuponcito’.

A través del portal TVyNovelas se da a conocer que Anaid Velázquez, quien fungió como recepcionista del comediante durante seis meses, asegura haber sido acosada sexualmente por él. El hecho habría ocurrido en el 2014.

Anaid Velázquez, quien hoy tiene 30 años de edad, recuerda que el payaso 'Chuponcito' le enviaba mensajes que no tenían relación con lo laboral y que en una ocasión intentó besarla . Previamente lo notó sospechoso y es que le pidió lucir "superlinda" porque le había gustado mucho. “A mí me sacó un poco de onda porque yo no le di pie a nada, sólo lo había visto una vez en persona”, dijo.

Sin intentar ocultar sus intenciones, 'Chuponcito' le habría revelado su interés luego de que fueran a pagar el recibo de la luz. “Antes de bajarme de la camioneta para pagar, me dijo que si le daba chance de cortejarme, que quería conquistarme, y yo le dije que tenía novio, pero me contestó: “No te preocupes, yo no te pienso meter en ningún problema”, recordó.

Esposa de ‘Chuponcito’ sabría de las acusaciones en contra del famoso

El acoso no paró, por el contrario, ‘Chuponcito’ fue más allá, habría intentado besar a la fuerza a Anaid Velázquez , quien por respeto no le soltó una cachetada. Para no meterse en problemas prefirió renunciar; sin embargo, llamó a la esposa del famoso para ponerla al tanto, la gran sorpresa fue que ésta ya sabía ya que no era la primera vez que pasada .

Aquel día, Anaid no solo sufrió acoso por parte de su jefe también fue víctima de la delincuencia. Lamentablemente le robaron el celular por lo que no pudo llamar al payaso 'Chuponcito' para hablar de su liquidación, como no quería verlo prefirió contactarlo vía Facebook, pero él y su gente la bloquearon , así que decidió renunciar al pago que le corresponde por ley.

No obstante, ahora que han pasado casi 7 años de los acontecimientos, Anaid no teme miedo de hablar de su acoso sexual, por el contrario considera entablar una demanda en contra del artista, sobre todo porque es la segunda acusación en su contra.

La primera fue de Carla Guadalupe Oaxaca Aranzola, exasistente de ‘Chuponcito’ quien asegura haber pasado por algo similar en el 2017 tras dos años de haber comenzado su relación laboral, José Alberto Flores Jandete