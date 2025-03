Regina Murguía de JNS fue diagnosticada con Trastorno Límite de la Personalidad (TLP); los síntomas le indicaron que algo no estaba bien.

En octubre de 2024, Regina Murguía -de 39 años de edad- reveló que había sido diagnosticada con TLP.

La cantante tomó medicinas para controlar los síntomas de este padecimiento, pero optó por abandonar este tratamiento y ahora sea apoya en la terapia.

El Trastorno Límite de la Personalidad puede provocar cambios bruscos de humor e inseguridad, situaciones que Regina Murguía padecía.

En entrevista con De Primera Mano, Regina Murguía reveló cómo se dio cuenta de que padecía TLP.

“Los síntomas se traspapelan porque los normalizamos, dices, bueno es que yo soy así y no, hay un por qué. Yo siempre he sido un poco voluble, mis emociones son muy intensas y de pronto hay cosas que duran mucho tiempo, y eso fue lo que me llevó a decir esto no creo que se normal”

Regina Murguía