Regina Murguía, de JNS, “envolvió” al público con un sexy baile al estilo Anitta, durante una de sus presentaciones en el 90′s Pop Tour.

Así lo muestra un video que se ha viralizado en TikTok, generando reacciones no muy positivas de los fans de JNS, quienes consideraron que el baile de Regina Murguía “estuvo de más”.

Sin embargo, también hubo quienes le agradecieron a Regina Murguía por el sexy baile y la defendieron de los comentarios negativos, que en muchos casos dejron ver el lado machista y/o misógino de los fans de JNS.

Alan de Magneto no la armó ni en MasterChef Celebrity ni bailando en el 90′s Pop Tour (VIDEO)

El video de JNS que está causando polémica en TikTok muestra a las integrantes de JNS, Karla Díaz, Angie Taddei, Melissa Lopez y Regina Murguía, durante una presentación del 90′s Pop Tour en las Fiestas de Octubre en Guadalajara, Jalisco.

El video comienza mostrando a Regina Murguía, quien incentivada por sus compañeras, comienza a realizar algunons movimientos sensuales de cadera.

Luego, la cantante de JNS parece emocionarse de más y realiza movimientos cada vez más sexys hasta presumir sus pasos prohibidos al estilo Anitta en la canción ‘Envolver’.

Mientras Regina Murguía enciende el escenario de los 09′s Pop Tour, se escucha al público explotar de júbilo, mientras otros asistentes hacen caras de ‘¿qué está pasando aquí?’.

Las reacciones al video no se han hecho esperar. Algunas fans de JNS

“Ftal me imagino la cara d ellas esposas novias etc que iban con sus parejas creo fue de muy mal gusto y si muy corriente me imagino que era algo familiar y el respeto a los niños donde quedó?”

Anamarivero1