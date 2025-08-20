Regina Murguía reapareció en redes sociales, donde compartió un poderoso mensaje tras su primera sesión de radioterapia.

A principios de julio, Regina Murguía se sometió a una cirugía para extirpar pólipos cancerosos del intestino, procedimiento que fue todo un éxito.

Regina Murguía agradece a la vida por enfrentar su diagnóstico de cáncer

“Cumplí 40 años. Todo está cambiando. Hoy fue mi primer radioterapia rodeada de amor y de apoyo”, escribió Regina Murguía en su publicación de Instagram.

El mensaje, Regina Murguía incluyó un agradecimiento a la vida por los retos que enfrenta y a sus seres queridos.

“Gracias vida por mandarme retos fuertes, pero también por mandarme fortaleza y ángeles que siento como un ejército cuidándome”, escribió la cantante de JNS.

Regina Murguía (Agencia México)

A Regina Murguía le retiraron pólipos cancerosos en julio de 2025

Regina Murguía fue diagnosticada con cáncer tras una revisión médica de rutina.

Los médicos detectaron pólipos en el colon que resultaron ser cancerosos.

Debido a ello, en julio de 2025, Regina Murguía fue sometida a una cirugía en Mérida, Yucatán.

Angie Taddei y Karla Díaz, sus compañeras de JNS, calificaron el procedimiento como “perfecto” y celebraron que se detectó a tiempo.

“Nos llevamos un gran susto, pero fue una operación perfecta. Todo salió bien”, declaró Angie Taddei sobre Regina Murguía.

Regina Murguía (Agencia México)

¿Por qué Regina Murguía recibirá radioterapia? Esto se sabe de su salud

Regina Murguía enfrenta cáncer intestinal, una enfermedad que puede manifestarse con:

Dolor abdominal

Cambios en el ritmo intestinal

Fatiga

Pérdida de peso

Tras su exitosa cirugía en la que le retiraron los pólipos malignos, ahora Regina Murguía se someterá a varias sesiones de radioterapia.

Este tratamiento, basado en radiación de alta energía, tiene como objetivo destruir las células cancerosas que pudieran haber quedado tras el retiro de los pólipos.

Durante su recuperación, Regina Murguía ha compartido reflexiones sobre el valor de la salud, el amor propio y la importancia de atender las señales de alerta que da el cuerpo.

“Hoy me siento renaciendo, volviendo a abrazar la vida con más fuerza, con más conciencia, con más amor por mí y por lo que realmente importa”. Regina Murguía