Luego de que la revista TV Notas informara que Maximiliano Camacho, de 33 años de edad, cayó en las drogas y el alcohol cuando a su mamá Rebecca Jones, de 65 años de edad, le diagnosticaron cáncer, ya salió quién lo defienda.

Se trata de Alejandro Camacho, expareja de Rebecca Jones, quien a través del programa radiofónico de Gustavo Adolfo Infante, de 57 años de edad, dice que es una vil mentira que su hijo tenga problemas de adicción.

“Lo están inventado”, advierte Alejandro Camacho, de 68 años de edad, y asegura que el tema es mejor dejarlo pasar aún cuando la revista publica fotografías que supuestamente lo muestran llevando a su hijo a un centro de rehabilitación.

Por lo que al respecto, el veterano actor dice tener tanto trabajo que apenas si tiene tiempo para otras cosas.

“Estoy apunto de estrenar una obra de teatro, termine una película de cuatro que tengo que hacer, terminé la tercera y estoy en ensayos de teatro porque estreno el 14 de enero, o sea, no tengo tiempo de esas cosas” Alejandro Camacho

Rebecca Jones y su hijo Max (@la_rebeccajones / Instagram)

Asimismo dice estar muy tranquilo y despreocupado tras el informe de la revista pues todo es mentira. Incluso, insistiendo que con su hijo todo está bien, informa que Rebecca Jones, de 65 años de edad, está igual de tranquila.

“Rebecca ya está en su casa, convaleciente claro, después de esa neumonía... Mi hijo está en sus conciertos y en sus tocadas, tranquilísimo”, dice y adelanta si tomará acciones legales en contra de TV Notas.

Rebecca Jones y Alejandro Camacho. (Isaac Esquivel Monroy / Cuartoscuro)

¿Alejandro Camacho demandará a revista que asegura su hijo tiene problemas de adicción?

No, Alejandro Camacho no está interesado en abordar el tema pues asegura que sus amigos de sobra saben que no es verdad que su hijo esté metido en drogas y alcohol, así como sus enemigos no le creerán.

“¿Para qué me tomó esa molestia?”, dice riendo y aunque la compañera de Gustavo Adolfo Infante insiste en las fotografías de ambos, él no se toma la molestia de explicar el contexto de las imágenes.

Es así como Alejandro Camacho deja claro que lo dicho alrededor de su hijo Maximiliano, quien es músico y DJ, es mentira pues no cayó en depresión y tampoco comenzó a tomar alcohol sin control y a drogarse al saber que su mamá había sido hospitalizada.