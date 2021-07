Raúl Sandoval desmiente que haya peleado con Daniel Bisogno por Fran Meric

Después de que se creía que Raúl Sandoval había terminado su amistad con Daniel Bisogno por Fran Meric, el cantante lo desmintió para el canal de YouTube ‘Chisme No Like’.

Raúl Sandoval es el esposo de Fran Meric, con quien Daniel Bisogno tuvo una relación por 4 años, de aquí el nacimiento de los rumores de la pelea entre ambos.

Durante una entrevista para el canal de YouTube ‘Chisme No Like’, Raúl Sandoval aseguró que la amistad entre Daniel Bisogno y él, no terminó por Fran Meric.

A pesar de que el cantante aseguró haberse impactado cuando conoció a Fran Meric, él respetó que Daniel Bisogno tuviera una relación con la actriz.

“Jamás voy a poner los ojos en ella, porque es novia de mi amigo y aunque ellos terminarán hay una regla no escrita, de que nosotros nos dicen nunca fijar en la novia..”.

Sin embargo, señaló que él comenzó a salir con Fran Meric después de que ellos ya no tenían una relación amorosa , y después de que Daniel Bisogno tuvo comportamiento inadecuado.

Raúl Sandoval mencionó que hubo una acción de Daniel Bisogno hacía él, que hizo que dejara de tener contacto con él y simplemente dejó de ser su amigo.

Señaló que en una ocasión fue a una fiesta en su casa, cuando el conductor era novio de quien ahora es su esposa y mencionó que tuvo una “falta de respeto hacía él”.

“Yo creo que se le pasaron las copillas y él tuvo una falta de respeto hacia mí, me tiro un agarrón de nueces con la mano medio escondida”.

Raúl Sandoval confirmó en 2 ocasiones, que Daniel Bisogno tocó sus testículos con la mano oculta.

Mencionó que al percatarse que era el conductor quién lo tocó, se sintió “ofendido” y se fue de la fiesta.

“No me pegué un ch.. porqué era mi amigo, pero al mismo tiempo yo me sentí confundido porque dije a ver, trataba de entender la situación”.

Dijo que Daniel Bisogno en ningún momento lo buscó para pedirle disculpas por su acción , por ende, Raúl Sandoval dio por terminada su amistad y comenzó a salir con Fran Meric.

“Este vato no es mi amigo, porque no le interesó ni siquiera arreglar la situación”.

El cantante, Raúl Sandoval, mencionó que antes de estar casado no lo bajaban de mujeriego y ahora que está con Fran Meric, lo tachan de gay.

Primero el exacademico dijo no tener nada en contra de la “comunidad gay” y que incluso tiene amigos que lo son.

“Yo no tengo nada en contra de la comunidad gay, al contrario, tengo amigos gay y los quiero mucho y me llevo muy bien con ellos, pero yo no soy gay”.

Raúl Sandoval, cantante.