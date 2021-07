Daniel Bisogno confirma que se negó a participar en ‘MasterChef Celebrity México’

TV Azteca se encuentra preparando el estreno de ‘MasterChef Celebrity México’, el programa se podrá ver en las pantallas el próximo 20 de agosto a las 7:30 por Azteca Uno.

Durante la emisión de ‘ Ventaneando ’ se promocionó el programa de cocina que por primera vez en México contará con celebridades.

Al respecto Daniel Bisogno confirmó que fue invitado a participar en ‘MasterChef Celebrity México’, pero se negó por cuestiones de tiempo.

Tras confirmarse que TV Azteca haría ‘MasterChef Celebrity México’, surgieron varios rumores sobre los posibles participantes. Uno de los nombres que más sonaban era el de Daniel Bisogno.

Aunque en diversas ocasiones Daniel Bisogno ha señalado su pasión por la cocina, al final no fue una de las celebridades presentadas.

Tras varios rumores, Daniel Bisogno confirmó que fue invitado para participar en ‘MasterChef Celebrity México’, pero al final no pudo por cuestiones de tiempo.

En su mensaje Daniel Bisogno agradeció a la producción por haberlo invitado y destacó que es algo que le hubiera gustado realizar.

“A mí también me gusta mucho la cocina, iba a entrar (a MasterChef Celebrity), pero no se dieron las condiciones de tiempo, pero me hubiera encantado y agradezco la oportunidad que se me ofreció”

Daniel Bisogno