En entrevista Raúl Sandoval reveló que paso días difíciles por lo que pensó que iba a morir debido al Covid-19.

En enero Raúl Sandoval reveló que había dado positivo a Covid-19. En un video compartido en su cuenta de Instagram, el ex académico reveló que afortunadamente ni su esposa Fran Meric ni su hijo habían presentado síntomas.

En entrevista el cantante reveló que paso días muy difíciles e incluso pensó que iba a morir por lo que en algún momento le pasó por la mente realizar su testamento para que su familia no tuviera problemas si pasaba lo peor.

En el programa el famoso también habló sobre su estado de salud tras contagiarse de coronavirus.

Raúl Sandoval pensó que iba a morir tras contagiarse de Covid-19

En una conversación para el programa ‘De Primera Mano’ Raúl Sandoval reveló que tras enterarse de su positivo a Covid-19 tuvo días donde no presentó grandes síntomas, pero después vivió cuatro días muy complicados.

“Ya pasaron los malestares, los primeros 7 días me trató tranquilo, pero del 8 al 12 me pegó una zarandeanda que no me dejaba levantarme. Fui a hacerme exámenes de pulmones, me hicieron la segunda prueba y sentí que me sacaban el cerebro” Raúl Sandoval

El ex académico detalló que además de los malestares físicos el virus también afecta a las personas de manera psicológica.

“Me decía el médico que el sistema nervioso no provoca solo dolores, sino que también psicológicamente me ponía triste, andaba descontrolado emocionalmente hablando u ese no me dejaba estar en mis cinco sentidos” Raúl Sandoval

Raúl Sandoval reveló que en esos momentos pensó que iba a morir por lo que incluso tuvo la idea de realizar su testamento. El cantante destacó que quería hacer un clip para revelar su última voluntad y evitar problemas en su familia.