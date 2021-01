Raúl Sandoval revela que tiene coronavirus; insinúa que se pudo haber contagiado en los foros de TV Azteca

Raúl Sandoval sorprendió a sus seguidores al anunciar que había dado positivo a Covid-19. El integrante de la primera generación de ‘La Academia’ confesó que por el momento no ha presentado grandes síntomas.

A través de un video en Instagram el cantante insinuó que su contagio se pudo dar mientras participó en TV Azteca ya que él se había mantenido aislado.

Raúl Sandoval cree que su familia también tiene Covid-19

En su transmisión en vivo, Raúl Sandoval puntualizó que él decidió realizarse la prueba de Covid-19 cuando sintió algo en su cuerpo que pensó que no era normal.

“Sentía algo raro en el cuerpo, solté una carcajada, estaba cotorreando con unos compas y sentí un dolor en la frente y dije esto no es normal" Raúl Sandoval

El exintegrante de ‘La Academia’ puntualizó que por el momento no ha presentado grandes síntomas más que un fuerte dolor en el cuerpo, pero puntualizó que ya se encuentra aislado de su familia.

“Ya saben que soy bien positivo para todo y para esto también salí positivo, di positivo para el Covid-19. Afortunadamente aún no traigo síntomas fuertes, me siento como cuando te quiere dar una gripa” Raúl Sandoval

Sobre el estado de salud de su esposa Fran Meric y su hijo, el cantante aseguró que aunque es probable que lo tengan, no han manifestado ningún síntoma, pero permanecen aislados.

"Por lo pronto nos separamos porque me comentó mi médico que las cargas virales son diferentes en cada cuerpo y estar junto a una persona que lo tiene afecta" Raúl Sandoval

Cuando fue cuestionado sobre cómo se pudo haber contagiado, Raúl Sandoval anunció que él se había cuidado mucho y que sólo había acudido al supermercado con muchos cuidados. En su video puntualizó que sólo acudió a TV Azteca para el homenaje a Armando Manzanero y para cantar en ‘El Juguetón’.

“No sé como me contagié esto es muy incierto, es muy difícil saber casi no salgo en realidad solamente voy a traer las cosas del super y me cuido muchísimo ahí. Ahorita pues tuve las idas a Azteca (…) pero ahí se supone que cada semana les hacen a todos pruebas, pero nunca se sabe” Raúl Sandoval

Antes de finalizar su video Raúl Sandoval aseguró que se mantendrá activo en sus redes sociales ya que será el único contacto que tenga con otras personas.